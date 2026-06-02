Một số trụ sở xã phường ở Hải Phòng sau sáp nhập chưa đáp ứng yêu cầu

Ngày 2.6, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị

ẢNH: DUY THÍNH

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đánh giá việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại cần sớm khắc phục.

Trong đó, đáng chú ý là tình trạng trụ sở xã, phường sau sáp nhập chưa đáp ứng yêu cầu. Theo ông Lê Ngọc Châu, hiện vẫn còn một số xã, phường có diện tích trụ sở hạn chế, khiến các cơ quan Đảng, chính quyền và MTTQ phải bố trí làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau.

Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ công tác tại nhiều địa phương còn thiếu và chưa đồng bộ. Nguồn dữ liệu số chưa bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống"; tình trạng dữ liệu phân tán giữa các ngành, lĩnh vực vẫn chưa được xử lý triệt để.

Ngoài vấn đề cơ sở vật chất, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng thẳng thắn nhìn nhận chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở một số địa phương chưa đồng đều. Một số lĩnh vực như y tế, xây dựng, giao thông, quy hoạch - đất đai, tài chính - ngân sách, công nghệ thông tin và chuyển đổi số vẫn thiếu nhân lực có chuyên môn sâu.

Hải Phòng duy trì hoạt động hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp ẢNH: PHONG TUYẾT

Việc phân cấp, phân quyền tại một số lĩnh vực cũng chưa thực sự đồng bộ, còn tình trạng giao nhiệm vụ nhưng chưa giao đầy đủ thẩm quyền và điều kiện thực hiện.

Trước thực trạng trên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu tiếp tục đầu tư, cải tạo, sửa chữa và mở rộng trụ sở làm việc, ưu tiên các trung tâm phục vụ hành chính công, phòng họp trực tuyến và hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Ông Lê Ngọc Châu cũng đề nghị Đảng ủy UBND TP.Hải Phòng hoàn thành việc xử lý, sắp xếp tài sản công, trụ sở dôi dư trước ngày 30.6.2026; đồng thời tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thông tin, sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, GRDP thành phố tăng 11,81%, đứng thứ 2 cả nước, cao nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương và là địa phương duy nhất duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số. Quy mô kinh tế đạt gần 30 tỉ USD, đứng thứ 3 cả nước; tổng thu ngân sách vượt 197.000 tỉ đồng, tăng gần 30% so với năm trước.

Đặc biệt, trong 5 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng thu ngân sách đạt trên 97.000 tỉ đồng, bằng 50% dự toán năm. Hải Phòng tiếp tục dẫn đầu toàn quốc về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS), đồng thời nằm trong nhóm 5 địa phương có năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tốt nhất cả nước.