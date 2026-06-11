Những điều giúp thí sinh tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 11.6, ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tại điểm thi số 003 đặt tại Trường THPT Cà Mau (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), một thí sinh bị gãy tay được bố trí phòng thi riêng và giám thị hỗ trợ ghi bài để tham gia kỳ thi.

Thí sinh là em T.H.A.T, học sinh Trường THPT Cà Mau. Cuối tháng 5 vừa qua, một tai nạn bất ngờ khiến em bị gãy tay phải. Chấn thương nghiêm trọng khiến em không thể tự cầm viết làm bài thi đúng thời điểm kỳ thi diễn ra.

Chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau (bìa phải), đã đến thăm, động viên em T. tại điểm thi ẢNH: CTV

Ngay sau khi nắm được sự việc, Ban giám hiệu Trường THPT Cà Mau đã báo cáo trường hợp của em T. đến Sở GD-ĐT Cà Mau và Bộ GD-ĐT để xin hướng dẫn, đồng thời tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm quyền dự thi cho em.

Để vừa bảo đảm quyền lợi thí sinh, vừa giữ vững tính khách quan, nghiêm minh của kỳ thi quốc gia, điểm thi Trường THPT Cà Mau đã bố trí một phòng thi riêng dành cho T. Phòng thi được lắp đặt đầy đủ hệ thống ghi âm, hai camera giám sát và bố trí giám thị theo đúng quy chế.

Theo phương án được phê duyệt, một giám thị không thuộc chuyên môn của môn thi sẽ hỗ trợ ghi lại toàn bộ câu trả lời và bài giải do thí sinh T. đọc. Mọi hoạt động trong phòng thi đều được giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm tính minh bạch và công bằng.

T. xúc động cho biết khi tai nạn xảy ra, em từng rất hoang mang vì nghĩ mình sẽ bỏ lỡ kỳ thi năm nay, đồng nghĩa với việc chậm lại một bước trên hành trình thực hiện ước mơ vào đại học so với bạn bè cùng trang lứa.

Tuy nhiên, sự động viên của thầy cô cùng việc được tạo điều kiện để tiếp tục dự thi đã giúp em thêm tự tin và quyết tâm vượt qua kỳ thi quan trọng này.

Thí sinh T.H.A.T được bố trí phòng thi riêng và có giám thị hỗ trợ làm bài ẢNH: CTV

"Em thật sự biết ơn các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện để em được tham gia kỳ thi. Đặc biệt, em cảm ơn các thầy cô giám thị đã trở thành 'đôi tay' giúp em viết tiếp ước mơ bước vào giảng đường đại học", em T. xúc động chia sẻ.

Chia sẻ về trường hợp đặc biệt này, thầy Huỳnh Hữu Vinh, Phó trưởng điểm thi số 003, Phó hiệu trưởng Trường THPT Cà Mau, cho biết việc tạo điều kiện tốt nhất để em T. tham gia kỳ thi là trách nhiệm của những người làm công tác giáo dục.

Trước đó, chiều 10.6, chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, đã đến thăm, động viên em T. tại điểm thi.

Tại buổi thăm hỏi, chị Thư đánh giá cao tinh thần học tập và quyết tâm tham gia kỳ thi của thí sinh dù gặp khó khăn do tai nạn gãy tay. Đồng thời, chị đề nghị đội hình tiếp sức mùa thi của Tỉnh đoàn Cà Mau thường trực tại điểm thi sẵn sàng hỗ trợ em T. khi cần thiết trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.