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Giáo dục

Nhiều phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tuyết Mai
Tuyết Mai
11/06/2026 05:54 GMT+7

Sử dụng máy quét cầm tay để chặn thiết bị công nghệ; bố trí điểm thi dự phòng; hỗ trợ ăn ở, nhắc nhở, đưa đón TS đi thi đúng giờ… là loạt giải pháp được các địa phương áp dụng cho kỳ thi năm nay.

Điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi năm nay tại Bắc Ninh là lực lượng chức năng sử dụng máy quét cầm tay để hỗ trợ kiểm soát người và vật dụng của TS trước khi vào khu vực thi tại một số điểm thi được đánh giá là có "nguy cơ cao" nhằm ngăn chặn việc TS mang thiết bị công nghệ vào phòng thi. TS xếp hàng lần lượt đi qua máy quét dưới sự kiểm soát của lực lượng làm nhiệm vụ nhằm góp phần bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi. Bên cạnh đó, tại tất cả các điểm thi đều có khu vực "cổng mềm" với hệ thống loa và lực lượng chức năng nhắc nhở TS không vô tình hay cố ý mang các vật dụng trong danh mục "cấm" vào phòng thi.

Nhiều phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Các sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp THPT

ảnh: Tuấn Minh

Trước ngày thi, một số tỉnh miền núi phía bắc xảy ra mưa lũ, do vậy các địa phương đã "kích hoạt" sẵn sàng các phương án dự phòng nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi và TS. Ví dụ tại Lai Châu, ở mỗi điểm thi, ban chỉ đạo bố trí thêm một điểm thi dự phòng để đề phòng tình huống ảnh hưởng bởi thiên tai. Đối với các điểm thi xa trung tâm tỉnh lỵ và nằm ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai, đề thi được vận chuyển tới điểm thi trước ngày thi chính thức 2 ngày để đề phòng tình huống xấu do mưa lũ.

Toàn bộ học sinh ở các trường bán trú, nội trú được tỉnh Lai Châu hỗ trợ tiền ăn, chỗ ở từ lúc ôn thi đến khi thi xong; lực lượng Tiếp sức mùa thi của các xã đã lập danh sách từng TS cùng số điện thoại của người thân để chủ động liên lạc nhắc nhở, thậm chí là đưa đón TS đi thi đúng giờ.

Tương tự, tại Điện Biên, bên cạnh hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho TS thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều nơi còn phát huy vai trò của trưởng bản trong việc thông báo lịch thi đến từng gia đình, vận động phụ huynh tạo điều kiện cho con em tham dự kỳ thi đầy đủ, đúng thời gian.

Tỉnh Lào Cai đã thành lập các tổ hỗ trợ, xây dựng phương án đề phòng mưa, lũ, sạt lở đất để học sinh dự thi đầy đủ; có phương án đưa học sinh ở xa điểm thi về nơi gần điểm thi, bố trí chỗ ở cho học sinh trong trường hợp diễn biến thời tiết bất thường không thể đi - về trong các buổi thi (trước ngày thi ít nhất 3 ngày). Tỉnh cũng bố trí khoảng 4,3 tỉ đồng hỗ trợ kinh phí cho học sinh nội trú, bán trú và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi.


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