Bộ trưởng GD-ĐT trực tiếp kiểm tra điểm thi tại Hà Nội

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn kiểm tra kỹ từ khu vực bảo quản đề thi, bài thi đến những phòng "hậu cần" phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT như phòng y tế, phòng hội đồng, bảng phân công nhiệm vụ tại điểm thi...

Gặp gỡ trực tiếp giám thị, thí sinh đang có mặt làm thủ tục dự thi, ông Hoàng Minh Sơn nhắn nhủ tới các thí sinh cần lắng nghe phổ biến thật kỹ quy chế thi, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và vật dụng được phép mang vào phòng thi; đồng thời giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh, tự tin, đến điểm thi đúng giờ để hoàn thành bài thi với kết quả tốt nhất.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trò chuyện, động viên thí sinh trước ngày thi ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi của điểm thi THPT Nguyễn Du - Thanh Oai và Hội đồng thi TP.Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng lưu ý không thể vì chuẩn bị tốt và có kinh nghiệm mà chủ quan, lơ là.

Ông Hoàng Minh Sơn yêu cầu từng cán bộ, giám thị coi thi phải nắm vững quy chế, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi gian lận, đặc biệt là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Người đứng đầu ngành giáo dục cũng lưu ý cán bộ coi thi nếu phát sinh những tình huống chưa có kinh nghiệm xử lý, cần bình tĩnh, khách quan, công khai, minh bạch và đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên hàng đầu.

“Kinh nghiệm tổ chức thi là rất quan trọng, nhưng không vì thế mà chủ quan. Trong mọi tình huống cần hết sức bình tĩnh, xử lý đúng quy định, khách quan, công tâm, không để xảy ra sai sót, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của thí sinh”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết năm 2026, toàn thành phố có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT rất lớn (129.173 thí sinh, tăng hơn 5.000 thí sinh so với năm 2025).

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trò chuyện với thanh niên tình nguyện tại điểm thi ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Thành phố đã bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi; 276 phòng chờ, 222 phòng dự phòng. Trên 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia công tác coi thi tại các điểm thi; trên 800 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi; hơn 600 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại các điểm thi.

Ông Nguyễn Văn Hiền khẳng định, đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã hoàn tất, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi. Thành phố huy động đồng bộ các lực lượng giáo dục, công an, y tế, giao thông, điện lực và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.