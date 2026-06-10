Ngày làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT: Người lo nhất chưa chắc là sĩ tử

Hơn 35.000 thí sinh hoàn tất thủ tục thi tốt nghiệp THPT

Ngày 10.6, hàng chục nghìn thí sinh tại Đắk Lắk có mặt từ sớm tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nghe phổ biến quy chế và kiểm tra thông tin cá nhân trước ngày thi chính thức.

Hơn 35.000 thí sinh ở Đắk Lắk được giám thị hướng dẫn làm thủ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: HỮU TÚ

Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức với 1 hội đồng thi và 62 điểm thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Toàn tỉnh bố trí 1.500 phòng thi chính thức và 124 phòng thi dự phòng.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 35.468, trong đó có 33.856 học sinh lớp 12 và 1.612 thí sinh tự do.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục và điểm thi rà soát kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và phương án tổ chức nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Công tác tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và khách quan ẢNH: HỮU TÚ

Trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT đảm bảo hiệu quả, chất lượng với tinh thần trách nhiệm cao; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh để có giải pháp hỗ trợ kịp thời giúp các em có đầy đủ kiến thức, kỹ năng tham gia kỳ thi.

Tại điểm thi Trường THPT Hồng Đức (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), giám thị Bùi Thị Huyền (công tác tại Trường THPT Buôn Đôn) cho biết công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, thuận lợi.

Nhiều sĩ tử dâng hương trước tượng vua Lê Thánh Tông (Trường THPT Hồng Đức), cầu mong kỳ thi diễn ra thuận lợi và đạt kết quả tốt

ẢNH: HỮU TÚ

"Chúng tôi kiểm tra, hướng dẫn các em hoàn thiện hồ sơ, đồng thời phổ biến những quy định cần lưu ý để ngày mai 11.6 các em đến đúng giờ và thực hiện đúng quy chế. Bản thân tôi là giám thị nhưng cũng hồi hộp, chia sẻ tâm trạng với các sĩ tử. Tôi chỉ mong các em bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả tốt", bà Huyền nói.

Hậu phương tiếp sức cho sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp

Bên ngoài điểm thi Trường THPT Hồng Đức, nhiều phụ huynh kiên nhẫn chờ con em hoàn tất thủ tục. Trên khuôn mặt họ hiện rõ sự hồi hộp khi kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp chính thức bắt đầu.

Ngồi đợi con gái trong sân trường, bà Lê Thị Hạnh (54 tuổi) cho biết nhiều ngày qua gia đình đã chủ động điều chỉnh sinh hoạt để con có sức khỏe và tinh thần tốt nhất trước kỳ thi.

"Con gái cũng khá lo lắng nên tôi thường trò chuyện, động viên con. Tôi là phụ huynh nên rất lo lắng cho con, mong muốn sao cho con có một kỳ thi thuận lợi, có thành tích tốt. Dù bận việc nhưng tôi vẫn sắp xếp để đưa con đi làm thủ tục nhằm tiếp thêm tinh thần cho con", bà Hạnh bày tỏ.

Phụ huynh chờ đợi con cái làm thủ tục tại điểm thi trước thời tiết có phần oi bức ẢNH: HỮU TÚ

Không chỉ có người thân đồng hành, các đội sinh viên tình nguyện cũng có mặt từ sớm tại nhiều điểm thi để hỗ trợ thí sinh. Tại điểm thi Trường THPT Hồng Đức, sinh viên Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk hỗ trợ sắp xếp cơ sở vật chất, hướng dẫn sơ đồ phòng thi và sẵn sàng hỗ trợ các tình huống phát sinh. Trước thời tiết oi bức, đội tình nguyện còn chuẩn bị nước uống để phục vụ thí sinh sau khi hoàn tất thủ tục.

Đội sinh viên tình nguyện tiếp sức cho các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: HỮU TÚ

"Hôm nay, chúng tôi hướng dẫn các bạn thí sinh tìm phòng thi và hỗ trợ khi cần thiết. Toàn đội mong các bạn bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng này", chị Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó bí thư Đoàn Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk, cho biết.