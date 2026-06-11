Với số lượng khoảng 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay, tăng 61.600 thí sinh so với năm trước.

Cả nước có 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi. Năm nay, Bộ GD-ĐT huy động khoảng 6.000 cán bộ của các cơ sở ĐH tham gia khâu kiểm tra, giúp giám sát an ninh, an toàn của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bộ GD-ĐT cũng tổ chức nhiều đoàn kiểm tra trước và trong khi diễn ra kỳ thi, kiểm tra chấm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay, tăng 61.600 thí sinh so với năm trước ảnh: Độc Lập

Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên được tổ chức sau khi các tỉnh, thành sáp nhập; năm đầu tiên triển khai theo quy chế mới trong bối cảnh chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, kỳ thi năm nay ghi nhận số lượng thí sinh đông nhất trong nhiều năm qua.

Những điểm đặc biệt của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Kế thừa kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, kỳ thi năm 2026 bước vào giai đoạn ổn định hơn. Nếu như năm ngoái còn tồn tại song song hai loại đề cho chương trình 2006 và 2018, thì năm nay chỉ còn một loại đề theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thay đổi nữa trong kỳ thi năm nay là việc đơn giản hóa mạnh thủ tục hành chính theo hướng tập trung về cấp trường: hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; tích hợp thẻ dự thi và giấy báo dự thi thành "Giấy báo dự thi"; hợp nhất giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành "Giấy chứng nhận kết quả thi".

Đặc biệt, từ năm 2026, hiệu trưởng là người ký cấp bằng tốt nghiệp THPT. Việc tinh giản này giúp giảm khâu trung gian, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm và tính minh bạch ở cơ sở.

Ở khâu phúc khảo, thời gian tiếp nhận đơn được rút ngắn, đồng thời quy định chặt chẽ hơn. Cùng với đó, diện ưu tiên được điều chỉnh theo hướng thực chất hơn, căn cứ vào thời gian học tập thực tế của thí sinh. Đáng chú ý, danh mục chứng chỉ ngoại ngữ tiếp tục được mở rộng, lần đầu bổ sung chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK từ cấp độ 3 trở lên.

Đề thi năm 2026 tiếp tục giữ định hướng ổn định nhưng tăng tính phân hóa, với khoảng 40% câu hỏi ở mức nhận biết, 30% thông hiểu và 30% vận dụng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định đề thi giữa các môn sẽ bảo đảm độ cân bằng nhằm tạo công bằng giữa các thí sinh chọn các môn thi khác nhau.

Với thí sinh, người đứng đầu ngành giáo dục lưu ý các em tuân thủ quy chế thi, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và vật dụng được phép mang vào phòng thi; đặc biệt cần giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh, tự tin, đến điểm thi đúng giờ và hoàn thành bài thi với kết quả tốt nhất.

Đồ họa: Ngọc Long

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