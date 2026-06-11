27 thí sinh bị đình chỉ trong ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT





Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, sau ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2026, có 27 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi. Năm 2025, ngày thi thứ nhất có 15 thí sinh.

Trong đó, môn ngữ văn là 16 thí sinh (thay vì 12 thí sinh như báo cáo buổi sáng); môn toán là 11 thí sinh. Có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu.

Thí sinh Hà Nội vui mừng hoàn thành bài thi môn toán chiều 11.6 ẢNH: TUẤN MINH

Bộ GD-ĐT đánh giá, kết thúc ngày thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi.

Hầu hết thí sinh đến đúng giờ thi, bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Đề thi môn toán năm nay được nhiều giáo viên nhận xét rõ ràng, tường minh, ít gây hiểu nhầm cho học sinh. Đề có sự phân hóa cao, toán thực tế bao quát hơn (chiếm 4 - 4,5 điểm), trải đều. Phổ điểm dự kiến sẽ có nhiều thí sinh đạt giải điểm từ 5 đến 6 điểm (do phần cơ bản nhẹ nhàng hơn); điểm 9 - 10 có thể sẽ giảm do khả năng khoanh bừa mà trúng cũng sẽ giảm nhiều.

Buổi thi sáng mai 12.6, thí sinh làm bài thi các môn tự chọn. Thời gian làm bài của mỗi môn: 50 phút; môn thi thứ nhất: phát đề lúc 7 giờ 30, bắt đầu làm bài lúc 7 giờ 35; môn thi thứ hai: phát đề lúc 8 giờ 35, bắt đầu làm bài lúc 8 giờ 40.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện đúng quy chế thi; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi; đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, AI để giải bài thi.

Những thí sinh tự do đăng ký thi một môn thi tự chọn cần lưu ý về thời gian để dự thi theo đúng lịch thi.



