Thí sinh nhận xét: Đọc đề thi môn toán THPT cẩn thận dễ kiếm điểm 7, 8

Lê Kim Khanh lớp 12A7, Trường THPT Nguyễn Du Bà Rịa - Vũng Tàu (xã Ngãi Giao, TP.HCM) cho rằng đề thi môn toán tốt nghiệp THPT năm nay không quá khó như năm trước, học sinh dễ đạt điểm trên trung bình.

Nhân (bìa phải) và Khanh tự tin đạt điểm cao môn toán ẢNH: NGUYỄN LONG

"Ban đầu em đọc đề thấy khá dài, nhìn hơi rối. Tuy nhiên khi đọc kỹ lại thì thấy đề không khó. Thế nhưng muốn điểm 8 trở lên thì phải đọc đề kỹ và làm cẩn thận. Với đề thi này học sinh khó có thể kiếm điểm 10", Khanh nói thêm.

Cùng quan điểm, Nguyễn Võ Trí Nhân, lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Du Nguyễn Du Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đề có những câu dễ thì rất dễ, học sinh làm điểm 7, 8 là không khó. Tuy nhiên để đạt điểm 9, 10 thì không hề đơn giản.

Nhận xét đề thi, thầy Phan Tấn Vinh, Tổ trưởng tổ Toán - Tin trường THPT Nguyễn Du Bà Rịa - Vũng Tàu, cho rằng đề thi tốt nghiệp THPT môn toán năm 2026 bám sát định hướng đánh giá năng lực của Chương trình GDPT 2018, có độ phủ kiến thức hợp lý và bảo đảm tính kế thừa so với cấu trúc đề từ năm 2025.

Thầy Vinh trong một tiết dạy ẢNH: N.L

Nội dung đề trải đều ở các mạch kiến thức trọng tâm, đồng thời tăng cường các bài toán gắn với thực tiễn, qua đó đánh giá khả năng vận dụng, lập luận và mô hình hóa toán học của học sinh.

Cũng theo thầy Vinh, so với đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025, đề năm nay có độ khó cân bằng hơn, giảm áp lực ở nhóm câu hỏi cơ bản nhưng vẫn duy trì khả năng phân hóa tốt ở phần đúng - sai và trả lời ngắn.

Các câu hỏi vận dụng không đặt nặng kỹ thuật biến đổi hay tính toán phức tạp mà chú trọng đánh giá tư duy, khả năng kết nối kiến thức và giải quyết vấn đề.

Đặc biệt, một số câu về xác suất, tổ hợp, hình học không gian và tối ưu hóa có tính chọn lọc cao, phù hợp để phân loại học sinh khá, giỏi.

Nhìn chung, đây là một đề thi được xây dựng công phu, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu xét tốt nghiệp và yêu cầu phân hóa phục vụ tuyển sinh đại học, đồng thời phản ánh rõ xu hướng đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá môn toán theo hướng phát triển năng lực người học.