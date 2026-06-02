Đề toán lớp 10 TP.HCM: 'Học sinh trung bình cũng có thể 5 điểm khá dễ dàng'

Sau khi hoàn thành môn toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM sáng nay, nhiều học sinh và phụ huynh tỏ ra phấn khởi vì đề thi được đánh giá bám sát chương trình ôn tập, không có những câu hỏi đánh đố, tạo điều kiện cho thí sinh phát huy năng lực và đạt kết quả tốt.

Thầy Cường (áo trắng) nhìn đề thi môn toán và tự tin học sinh của mình dễ đạt điểm cao ẢNH: Nguyễn LONG

Nhận định về đề thi năm nay, thầy Trần Duy Cường, giáo viên dạy toán Trường THCS Huỳnh Tịnh Của (xã Long Điền), cho biết đề thi có cấu trúc quen thuộc, nội dung nằm trong phạm vi kiến thức mà học sinh đã được nhà trường ôn luyện trong thời gian qua.

"Theo tôi, đề thi không khó, bám sát chương trình ôn tập. Các câu hỏi đều quen thuộc với học sinh. So với nhiều bộ đề mà các em đã luyện tập trước kỳ thi, đề năm nay thậm chí còn có phần nhẹ nhàng hơn. Học sinh có học lực trung bình cũng có thể đạt được mức điểm 5 khá dễ dàng", thầy Cường nhận xét.

Học sinh Trường THCS Huỳnh Tịnh Của tự tin đạt điểm cao môn toán

Nhiều thí sinh cũng bày tỏ sự tự tin sau khi rời phòng thi. Em Hồ Anh Tuấn, học sinh Trường THCS Huỳnh Tịnh Của, cho biết em làm bài khá thuận lợi. "Đề thi không quá khó. Em chỉ bỏ câu 6 vì chưa làm được trọn vẹn. Với những phần còn lại, em làm khá chắc chắn nên tự tin sẽ đạt khoảng 8 điểm môn toán", Tuấn chia sẻ.

Không chỉ học sinh, các bậc phụ huynh cũng vui mừng khi đề thi xuất hiện nhiều dạng toán quen thuộc. Đứng chờ con gái tại Hội đồng thi Trường THPT Trần Văn Quan, anh Nguyễn Đẹp (xã Long Điền) cho biết tối trước ngày thi anh đã cùng con ôn tập các dạng bài tương tự.

"Tối hôm qua tôi dành thời gian ôn cho cháu một số dạng toán trọng tâm. Rất bất ngờ là những nội dung đó xuất hiện trong đề thi. Con gái tôi học lực khá nên với dạng đề này, cháu sẽ làm tốt và có khả năng đạt điểm cao", anh Đẹp nói.

Phụ huynh xem đề thi môn toán lớp 10 ẢNH: NGUYỄN LONG

Cùng tâm trạng phấn khởi, chị Lê Thị Thu cho biết con gái chị đã sang nhà bạn học nhóm ngay sau khi hoàn thành môn tiếng Anh. Hai học sinh cùng nhau ôn tập đến khuya để chuẩn bị cho môn toán.

"Hai cháu học từ 19 giờ đến tận nửa đêm, sáng sớm lại dậy ôn tiếp. Khi xem đề thi, tôi rất yên tâm vì các câu hỏi đều đúng với những dạng bài các cháu đã luyện tập. Hy vọng kết quả sẽ phản ánh đúng sự cố gắng của các con", chị Thu chia sẻ.

Với đề thi được đánh giá phù hợp, bám sát chương trình học và ôn tập, nhiều học sinh đã bước ra khỏi phòng thi với tâm lý thoải mái, tự tin vào khả năng đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.