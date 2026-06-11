12 thí sinh bị đình chỉ thi môn ngữ văn

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, buổi thi ngữ văn sáng nay 11.6, tổng số thí sinh dự thi là 1.203.039, đạt tỷ lệ 99,56% (cao hơn so với kỳ thi năm 2025, tỷ lệ 99,55%).

Cả nước có 12 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, trong đó có 10 thí sinh sử dụng điện thoại, 1 thí sinh sử dụng tài liệu. Theo Bộ GD-ĐT, con số này tăng so với kỳ thi năm 2025 (khi môn ngữ văn có 10 thí sinh vi phạm quy chế).

Thí sinh Hà Nội hoàn thành buổi thi môn ngữ văn sáng nay ẢNH: TUẤN MINH

Bộ GD-ĐT đánh giá, thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Kết thúc buổi thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Hầu hết các thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Đề thi môn ngữ văn sáng nay nhận được nhận xét khá tích cực từ giáo viên và thí sinh. Đề thi năm nay ra theo đúng tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi các câu hỏi đi theo hệ thống thể loại, giải quyết được tình trạng học thuộc lòng, học tủ, đòi hỏi học sinh phải nắm chắc kiến thức về đặc trưng các thể loại, đánh giá được năng lực đọc hiểu, cảm thụ, phân tích của từng học sinh.

Về mức độ, giáo viên nhận xét đề thi mang tính phân hóa cao, đánh giá được đúng năng lực của học sinh. Cấu trúc đề tương tự với cấu trúc đề minh hoạ, gồm phần đọc hiểu và phần làm văn.

Chiều nay, thí sinh thi môn toán trong 90 phút; giờ phát đề cho thí sinh là 14 giờ 20 phút; làm bài từ 14 giờ 30.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia cũng đề nghị các hội đồng thi chỉ đạo các điểm thi tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi; đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao nhờ AI để giải bài trong khi làm bài thi.