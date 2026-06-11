Thi môn ngữ văn: 'Hy vọng chú Phạm Nhật Vượng, Steve Jobs cho con điểm cao'

Đề ngữ văn dễ hơn so với năm ngoái

Sau 120 phút làm bài thi ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không khí bên ngoài điểm thi trở nên rộn ràng. Nhiều thí sinh vừa ra khỏi cổng trường đã nhanh chóng tụ tập so đáp án, kể lại những "chiến tích" trong phòng thi.

Tại điểm thi Trường THPT Thủ Đức (TP.HCM), Hồ Ngọc Gia Mỹ, học sinh Trường THPT Thủ Đức, cho biết bản thân em khá vui vì... trúng tủ.

"Chủ đề công nghệ và thiên nhiên em đã ôn hết rồi nên cảm thấy khá dễ. Em thấy đề năm nay dễ hơn nhiều so với năm ngoái. Năm ngoái đề có nhiều ẩn ý, còn năm nay đọc xong là biết mình cần viết gì", Mỹ chia sẻ.

Nhiều thí sinh rời phòng thi với gương mặt rạng ngời ẢNH: AN VY

Nữ sinh cho biết trong phần nghị luận đã mạnh dạn đưa vào bài làm những dẫn chứng về các nhà sáng tạo AI của Việt Nam. Chính vì vậy, em khá tự tin với phần thể hiện của mình.

Cùng chung tâm trạng thoải mái, Hồ Hoàng Long, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), cho biết đề thi vừa sức và đặt mục tiêu điểm văn trên 7 điểm.

"Em học khối B nên ngữ văn không phải môn trong tổ hợp xét tuyển. Nhưng em thấy đề khá ổn áp. Em lấy dẫn chứng từ chú Phạm Nhật Vượng. Hy vọng chú Vượng sẽ cho con điểm cao", Long nói rồi bật cười.

Nhiều thí sinh cho biết chủ đề liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo giúp các em dễ liên hệ thực tế và tìm dẫn chứng ẢNH: AN VY

Từng đạt giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn ngữ văn, Nguyễn Nhật Huy, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), cho biết đề thi "ổn hơn em tưởng tượng". "Ban đầu em nghĩ đề sẽ khó hơn. Sau khi làm xong em thấy khá ổn và hy vọng được trên 8 điểm", nam sinh nói.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Phương Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), nhận xét đề thi gần gũi với đời sống hiện nay khi đề cập đến AI và sự phát triển công nghệ.

"Phần thơ em thấy khá dễ hiểu. Em có hơi bối rối vì thời gian nhưng nhìn chung vẫn làm tốt. Trước đó em từng thi đánh giá năng lực được hơn 1.000 điểm nên bước vào phòng thi hôm nay cũng khá nhẹ nhàng", Phương Anh chia sẻ.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng trường, Phương Anh được ba chờ sẵn để hỏi thăm tình hình làm bài ẢNH: AN VY

"Giấy đẹp, mực in rõ, trời mát mẻ, nhưng quá khó với em"

Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau môn thi đầu tiên.

Đặng Nguyễn Gia Bảo, học sinh Trường THPT Thủ Đức (TP.HCM), nhận xét đề văn năm nay khá... lạ.

"Em loay hoay một lúc mới định hình được hướng làm bài. Khó nhất với em là phần phân tích thơ vì em không hiểu bài thơ muốn nói gì. Em hy vọng đạt trên 7 điểm", Bảo kể.

Trái ngược với nhiều bạn cho rằng đề khá dễ, Hồ Nguyễn Phúc An, học sinh Trường Quốc tế song ngữ EMASI (TP.HCM), lại nhận xét đề: "Giấy đẹp, mực in rõ, trời mát mẻ, nhưng quá khó với em".

Đoàn Anh Kiệt, học sinh Trường THPT Thủ Đức (TP.HCM), thì rơm rớm nước mắt khi nhắc đến bài làm của mình. "Em làm không kịp. Em phải bỏ kha khá vì hết giờ", Kiệt nói.

Đứng bên ngoài cổng trường, Nguyễn Ngọc Thảo My, thành viên đội hình Tiếp sức mùa thi đến từ Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), cho biết nhìn những thí sinh vừa hoàn thành môn thi đầu tiên, em cảm thấy rất xúc động.

Các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi đón thí sinh sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên ẢNH: AN VY

"Có anh chị cười rất tươi, có người lại buồn vì làm chưa như ý. Nhưng em mong mọi người dù kết quả thế nào cũng sẽ vững lòng để tiếp tục những môn thi còn lại", My chia sẻ.