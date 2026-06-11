Thi tốt nghiệp THPT: Những hành trình không bỏ cuộc với ước mơ

3 năm theo đuổi một giấc mơ

Chiều 10.6, thí sinh làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại Trường THPT Trưng Vương (TP.HCM), chúng tôi gặp Nguyễn Khang Nguyên - chàng trai 3 năm kiên định theo đuổi một giấc mơ vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân.

Nguyễn Khang Nguyên 3 năm kiên định theo đuổi một giấc mơ vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân ẢNH: THANH ĐA

Nguyên chia sẻ em là con cả trong gia đình có hai anh em. Ngay từ khi còn nhỏ, Nguyễn Khang Nguyên đã nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình màu áo Công an nhân dân. Với Nguyên, đó không chỉ là một nghề nghiệp mà còn là cơ hội được cống hiến cho xã hội, góp phần giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng.

"Ba mẹ em đều công tác trong ngành, ba em làm việc trong lĩnh vực phòng chống ma tuý. Nhiều lần ba đối mặt với tội phạm nguy hiểm. Ba là thần tượng của em, Đây là lần thứ 3, em đi thi", Khang Nguyên chia sẻ.

Hai lần trước đó không đạt kết quả như mong muốn, ba mẹ Nguyên từng động viên em thử sang ngôi trường khác, lĩnh vực khác nhưng Nguyên nói em chỉ muốn thi vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, nối nghiệp ba mẹ. Nguyên chọn cách nhìn nhận thất bại như một bài học. Nam sinh dành thời gian phân tích những điểm còn hạn chế của bản thân, từ phương pháp học tập đến khả năng làm bài thi.

"Em là thí sinh tự do, mọi thứ phải tự giác. Ba mẹ tạo điều kiện hết sức để em tập trung thi. Em hiểu về áp lực nghề nghiệp và đã chuẩn bị tâm lý", Nguyên chia sẻ. Chàng trai 20 tuổi tâm niệm rằng điều đáng sợ nhất không phải là thất bại, mà là sống với cảm giác tiếc nuối vì chưa từng cố gắng đến cùng.

Nỗ lực hết mình

Ka Thơ (Trường THPT Lê Hồng Phong) và Ka Diễm Quỳnh (Trường THPT Lê Quý Đôn) đều có nguyện vọng vào Trường ĐH Sài Gòn. Hai cô gái dân tộc K'Ho đến đến điểm thi từ 13 giờ 40 phút và tự đi một mình. "Em muốn thi vào ngành công tác xã hội, trở thành người tốt, giúp đỡ cho mọi người", Ka Diễm Quỳnh chia sẻ. "Em ước mơ trở thành cô giáo mầm non", Ka Thơ cười.

Ka Diễm Quỳnh (áo trắng) và Ka Thơ mơ ước vào Trường ĐH Sài Gòn ẢNH: THANH ĐA

Khá hồi hộp khi tự đi đến điểm thi để làm thủ tục, song cả hai nữ sinh dân tộc K'Ho cho biết các em cảm thấy yên tâm hơn khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tình nguyện viên. "Các anh chị tình nguyện viên rất dễ thương và nhiệt tình. Chúng em không quá áp lực và sẽ cố gắng làm bài hết sức mình cho những ngày thi tới", Ka Thơ nói.