Tình nguyện viên chấp nhận ướt người để giữ khô giấy tờ cho thí sinh

Tại điểm thi Trường THPT Gò Vấp (TP.HCM), từ khoảng 11 giờ, các tình nguyện viên đã có mặt để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Khoảng sau 13 giờ, một cơn mưa bất chợt đổ xuống, nhiều tình nguyện viên nhanh chóng dùng áo mưa tiện lợi che chắn, hướng dẫn thí sinh di chuyển vào điểm thi.

Nguyễn Đức Sơn, tổ trưởng đội hình Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Gò Vấp, sinh viên Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM, cho biết đội hình đội hình năm nay có 15 tình nguyện viên tham gia trực tại điểm thi từ ngày 10 đến 12. Ngoài ra, công tác chuẩn bị năm nay được thực hiện chu đáo, nhận được sự đồng hành tích cực từ nhiều đơn vị tài trợ, qua đó tiếp thêm động lực cho các tình nguyện viên trong quá trình hỗ trợ thí sinh.

ẢNH: TUẤN QUANG

Các bạn tình nguyện viên ra sức che mưa cho thí sinh đến điểm làm thủ tục dự thi ẢNH: TUẤN QUANG

Theo Sơn, khi cơn mưa ập xuống bất chợt ngay lập tức các bạn tình nguyện viên đã sử dụng áo mưa che cho các thí sinh. "Mình thấy phục cái phản xạ tự nhiên không một chút do dự đó. Chấp nhận bản thân ướt để giữ cho các thí sinh bước vào phòng thi với một trạng thái tự tin nhất. Cơn mưa bất chợt này giống như một bài test cho tinh thần thép và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ", Sơn nói.

Vừa che mưa cho thí sinh xong, Nguyễn Lê Kim Ngân, sinh viên Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM, cho biết cơn mưa bất chợt trong buổi làm thủ tục dự thi khiến bản thân không khỏi lo lắng cho các thí sinh.

"Lúc trời mưa, mình sợ các bạn bị ướt giấy tờ, tài liệu và những vật dụng cần thiết cho kỳ thi. Vì vậy, khi cùng các tình nguyện viên hỗ trợ che mưa và hướng dẫn thí sinh, mình cảm thấy rất vui vì có thể góp một phần nhỏ giúp các thí sinh yên tâm hơn trước ngày thi", Ngân bộc bạch

Ngân cho biết đây cũng là lần đầu tiên được tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi sau nhiều lần trước lỡ hẹn với chương trình Tiếp sức mùa thi vì bận việc cá nhân. Năm nay bản thân rất háo hức và phấn khởi khi được đồng hành cùng thí sinh trong kỳ thi quan trọng này.

Trong khi đó, Lê Thị Thúy Nga, sinh viên Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM, cho biết đây là năm thứ ba tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Trước đó, đã có hai năm đồng hành cùng chương trình khi còn học cấp 3.

Để kịp có mặt tại điểm thi, sau khi hoàn thành buổi học ở trường vào buổi sáng, Nga nhanh chóng di chuyển đến điểm thi để cùng các tình nguyện viên chuẩn bị các nhu yếu phẩm và hỗ trợ sinh đến làm thủ tục dự thi.

ẢNH: TUẤN QUANG

Các bạn tình nguyện viên tất bật hỗ trợ che mưa cho thí sinh ẢNH: TUẤN QUANG

Nguyễn Minh Huy, thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Gò Vấp, cho biết bản thân khá hồi hộp khi tự đi đến điểm thi để làm thủ tục, bản thân cũng cảm thấy yên tâm hơn khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tình nguyện viên.

"Em thấy rất vui khi được các anh chị tình nguyện viên dùng áo mưa tiện lợi để che mưa cho đỡ bị mưa ướt các giấy tờ quan trọng và hướng dẫn tận tình đến điểm làm thủ tục dự thi", Huy nói xúc động nói.

Nguyễn Ngọc Minh Trí, thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Gò Vấp, cho biết được mẹ đưa đến điểm thi làm thủ tục chỉ mất khoảng 6 phút di chuyển. "Em được các anh chị hướng dẫn đến điểm làm thủ tục dự thi rất tận tình nên em thấy rất vui. Lúc trời mưa, em còn được các anh chị dùng áo mưa tiện lợi để che mưa, nhờ vậy không bị ướt khi vào điểm thi", Trí nói.

Theo Trí, dù kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai, bản thân giữ tâm lý khá thoải mái. "Hiện em thấy bình thường, không quá áp lực và sẽ cố gắng làm bài hết sức mình", Trí chia sẻ.