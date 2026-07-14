Khánh Hòa: Người đứng đầu quan liêu, xa dân có thể không được bổ nhiệm lại

Ngày 14.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã công bố Quy định số 07-QĐ/TU ngày 12.7.2026 (Quy định 07) về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ẢNH: KỲ NAM

Ngay sau khi công bố, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đều tiến hành ký cam kết thực hiện Quy định 07 nói trên.

Quy định 07 gồm 3 chương, 9 điều, quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung trách nhiệm, các trường hợp xem xét xử lý và thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Đây được xem là bước cụ thể hóa yêu cầu nâng cao trách nhiệm cá nhân của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực và mức độ hoàn thành công việc.

Điểm nhấn của quy định là xác định rõ nguyên tắc người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương được giao phụ trách.

Không chỉ chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, điều hành, người đứng đầu còn phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, khuyết điểm phát sinh.

Quy định cũng đặt ra yêu cầu người đứng đầu không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc buông lỏng quản lý dẫn đến để xảy ra vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, mất đoàn kết nội bộ hoặc tình trạng trì trệ, ách tắc trong giải quyết công việc.

Trường hợp cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm thuộc trách nhiệm quản lý, người đứng đầu sẽ bị xem xét trách nhiệm tương ứng với mức độ, tính chất và hậu quả của vụ việc, kể cả khi không trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa công bố cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ẢNH: KỲ NAM

Một nội dung đáng chú ý khác là việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu với tiến độ, chất lượng giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền. Những trường hợp chậm trễ, thiếu quyết liệt, né tránh trách nhiệm hoặc để công việc tồn đọng kéo dài đều có thể trở thành căn cứ xem xét trách nhiệm cá nhân.

Đơn cử như khoản 3.3, điểm 3, điều 6 về xem xét không bổ nhiệm lại hoặc bố trí chức vụ thấp hơn đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, nếu: quan liêu, xa dân, không giải quyết kịp thời ý kiến, nguyện vọng, lợi ích, khiếu nại, tố cáo chính đáng, hợp pháp của nhân dân, của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao và bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, đánh giá gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết việc ban hành quy định mới là một bước cụ thể hóa yêu cầu "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm", góp phần khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Trong bối cảnh Khánh Hòa đang triển khai nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng, đô thị, du lịch và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội quy mô lớn, quy định mới được kỳ vọng sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.