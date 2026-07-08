Lâm Đồng siết trách nhiệm quản lý đất, không để đùn đẩy, buông lỏng quản lý

Ngày 8.7, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành công văn chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý đất đai; yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát toàn bộ quy định pháp luật về đất đai, tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, hoàn thành trước ngày 20.7.

Sở cũng được giao kiểm tra, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất sai mục đích và các hành vi vi phạm khác. Đồng thời, theo dõi, đánh giá công tác quản lý đất đai của UBND cấp xã; hướng dẫn chuyên môn, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết trước ngày 25.7.

Lâm Đồng còn nhiều dự án chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai ẢNH: QUẾ HÀ

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao trách nhiệm trong đăng ký đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu để chính quyền cấp xã giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với UBND các xã, phường và đặc khu, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, hòa giải tranh chấp theo đúng thẩm quyền; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, kiến nghị đúng trình tự, thời hạn quy định và đặc biệt không được đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên.

Các địa phương phải quản lý chặt chẽ quỹ đất được giao quản lý, gồm đất chưa giao, chưa cho thuê, đất công ích, đất đã thu hồi..., không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc để quỹ đất bị sử dụng trái pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền cơ sở phát hiện các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng hoặc vi phạm pháp luật về đất đai để xử lý dứt điểm.

Đối với người sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, thực hiện nghĩa vụ tài chính; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ toàn bộ diện tích đất được giao. Khi phát hiện hành vi lấn chiếm hoặc sử dụng đất trái pháp luật phải kịp thời báo cáo, phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai ẢNH: QUẾ HÀ

Riêng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả quỹ đất được giao; phối hợp với UBND cấp xã xây dựng phương án bảo vệ, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất trái phép.

Trong bối cảnh trên địa bàn tỉnh vẫn để xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích, chậm đưa đất vào sử dụng, lấn chiếm đất công, tái lấn chiếm đất dự án, chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng được xem là động thái siết chặt trách nhiệm của từng ngành, từng cấp và cả người sử dụng đất.

Mục tiêu là nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở, chấm dứt tình trạng buông lỏng quản lý hoặc đùn đẩy trách nhiệm.