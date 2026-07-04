Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dân cư

Thủ tướng nhấn mạnh, khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số là bản thiết kế tổng thể ở cấp quốc gia, quy hoạch tổng thể quốc gia số; phải bảo đảm thống nhất, dùng chung, liên thông cho cả hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở và kết nối tới người dân, doanh nghiệp; bảo đảm tính mở để bổ sung, điều chỉnh kịp thời; bảo đảm an ninh, an toàn. Đây cũng là nền tảng cốt lõi để lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-CN phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát kỹ để hoàn thiện khung kiến trúc, đặc biệt cần tiếp tục lắng nghe ý kiến, phản biện của các doanh nghiệp và chuyên gia, trong đó có các chuyên gia quốc tế; báo cáo Thủ tướng chậm nhất trước ngày 10.7 để sớm phê duyệt.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, đi kèm với thiết kế hệ thống, phải rà soát hệ thống văn bản pháp lý cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc vận hành hệ thống điều hành, quản trị công trên nền tảng số. Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cần được ưu tiên triển khai, nếu dữ liệu bị sai lệch hoặc bị can thiệp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc về khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số ẢNH: NHẬT BẮC

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Báo cáo tại cuộc họp của các đơn vị cho hay, đến nay 8/12 cơ sở dữ liệu (CSDL) trọng yếu bước đầu đã có nền tảng, kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Trong 73 CSDL đã đồng bộ, có 28 CSDL phục vụ cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.277 thủ tục hành chính thuộc 18 bộ, ngành.

Chỉ đạo các nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan khẩn trương kết nối, đồng bộ các CSDL trọng yếu còn lại, các CSDL theo Nghị quyết 11/NQ-CP về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Phấn đấu hoàn thành trong năm 2026; đối với CSDL có tính chất phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng có lộ trình hoàn thành trong năm 2027.

Cụ thể, Bộ NN-MT khẩn trương hoàn thành làm sạch, đối soát, chuẩn hóa CSDL quốc gia về đất đai với CSDL quốc gia về dân cư; đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, bảo đảm hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai trong năm 2027; đồng thời ban hành đầy đủ danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung của ngành.

Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an (Trung tâm Dữ liệu quốc gia) hoàn thành việc tích hợp, đồng bộ đầy đủ dữ liệu của CSDL hàng hóa, CSDL quốc gia về tài chính, CSDL hộ tịch điện tử lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia; hoàn thành trước ngày 30.9.

Về công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, Thủ tướng cho rằng việc triển khai còn lúng túng, chậm tiến độ. Do đó, Bộ KH-CN cần chủ trì khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết xử lý khó khăn, vướng mắc trong quy định về lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp cho hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo, trình báo cáo Chính phủ trước ngày 5.7. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an và Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về miễn giảm trách nhiệm trong các trường hợp thực hiện nhiệm vụ, hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, không có động cơ sai phạm, vụ lợi cá nhân.