Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách điều trị bệnh thận, tiết niệu ra sao?

Trong 2 ngày (26 - 27.6), tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), Hội Tiết niệu - Thận học TP.HCM tổ chức hội nghị khoa học thường niên lần thứ XXIII năm 2026 (HUNA 2026) với chủ đề "Hợp tác quốc tế - phối hợp liên ngành - nâng tầm tiết niệu - thận học". Một trong những điểm nhấn nổi bật đặc biệt đáng chú ý của HUNA 2026 là chủ đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực tiết niệu - thận học.

Các báo cáo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo trong phẫu thuật robot, nam khoa, ung thư tuyến tiền liệt, ghép thận và dự đoán kết quả điều trị. Điều này cho thấy chuyên ngành đang chủ động tiếp cận những xu hướng mới của y học hiện đại, hướng đến mô hình chăm sóc người bệnh chính xác hơn, cá thể hóa hơn và dựa trên dữ liệu nhiều hơn.

Phẫu thuật thị phạm bệnh thận - tiết niệu từ phòng mổ Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đến hội trường hội nghị ẢNH: T.H

Ngoài ra, chương trình khoa học tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như tiết niệu, thận học, nam học, ghép thận, ung thư tiết niệu, sỏi tiết niệu, lọc máu... Các phiên báo cáo chuyên sâu, đào tạo y khoa liên tục và phẫu thuật thị phạm giúp bác sĩ tiếp cận những kỹ thuật hiện đại trong điều trị bệnh lý tiết niệu.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng cập nhật các vấn đề quan trọng như điều trị cá thể hóa ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang, ghép thận, quản lý bệnh thận mạn, điều trị thay thế thận và chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật.

HUNA 2026 đồng thời là diễn đàn kết nối các chuyên gia đến từ các nền y học tiên tiến như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Úc, Indonesia, Thái Lan và các bệnh viện, trường đại học và các trung tâm y khoa trong nước.

Mặt khác, hội nghị chuyên ngành có quy mô quốc gia và quốc tế, tạo điều kiện để đội ngũ y tế tại tỉnh Lâm Đồng cập nhật kiến thức chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác nghề nghiệp.

"Với sự phát triển của các kỹ thuật ít xâm hại, phẫu thuật robot, điều trị sỏi, ghép thận, ung thư tiết niệu và chăm sóc bệnh thận mạn, HUNA 2026 tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối tri thức, thúc đẩy đổi mới chuyên môn và nâng tầm tiết niệu - thận học Việt Nam", TS-BS Đỗ Anh Toàn, Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học TP.HCM, Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ.