3 loại ung thư tiết niệu khiến hơn 10.000 người Việt mắc mới mỗi năm

Ngày 20.6, tại Hội thảo tập huấn chuẩn châu Âu về giải phẫu bệnh tiết niệu 2026, PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, cho biết theo cơ sở dữ liệu thống kê trực tuyến về ung thư toàn cầu 2022 (GLOBOCAN) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam ghi nhận hơn 10.000 ca mắc mới/năm ở 3 loại ung thư tiết niệu phổ biến nhất. Đó là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang và ung thư thận.

Là cơ sở chuyên khoa ngoại tiết niệu hàng đầu, mỗi năm Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận và điều trị ngoại trú hơn 30.000 lượt/năm khám chuyên khoa tiết niệu, đồng thời thực hiện hơn 5.000 ca phẫu thuật ung thư tiết niệu, chủ yếu liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt, bàng quang và thận.

Riêng năm 2025, bệnh viện đã phân tích hơn 25.700 mẫu bệnh phẩm giải phẫu bệnh, trong đó có hơn 6.200 mẫu bệnh phẩm liên quan đến ung thư tiết niệu.

PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân phát biểu tại hội nghị ẢNH: BV

Theo PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, giải phẫu bệnh được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong chẩn đoán ung thư tiết niệu, đồng thời là nền tảng để đánh giá giai đoạn bệnh, tiên lượng và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp cho từng người bệnh. Đằng sau mỗi tiêu bản không chỉ là kết quả chẩn đoán mà còn là cơ hội bảo tồn cơ quan, duy trì chức năng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Vì vậy, bên cạnh việc phát triển các kỹ thuật ngoại khoa hiện đại theo hướng xâm lấn tối thiểu và cá thể hóa điều trị, Bệnh viện Bình Dân đặc biệt chú trọng chuẩn hóa thực hành giải phẫu bệnh theo các khuyến cáo và tiêu chuẩn quốc tế.

Trong nhiều năm qua, cùng với Hội Tiết niệu châu Âu (EAU) và Hội Tiết niệu - thận học Việt Nam (VUNA), Bệnh viện Bình Dân đã tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo chuyên sâu mang tầm quốc tế. Năm nay, sự hợp tác này tiếp tục được mở rộng sang lĩnh vực giải phẫu bệnh tiết niệu - chuyên ngành giữ vai trò ngày càng quan trọng trong y học chính xác và điều trị cá thể hóa.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia hàng đầu đến từ châu Âu, Đông Nam Á và Việt Nam, tập trung cập nhật những tiến bộ mới trong sinh thiết, chẩn đoán mô bệnh học, sinh học phân tử, giải phẫu bệnh kỹ thuật số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Các nội dung khoa học của hội thảo hướng đến ba mục tiêu trọng tâm: nâng cao chất lượng chẩn đoán từ giai đoạn trước sinh thiết; chuẩn hóa thực hành và báo cáo giải phẫu bệnh theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất; đồng thời góp phần mang đến những quyết định điều trị ung thư tiết niệu ngày càng chính xác và cá thể hóa cho người bệnh.