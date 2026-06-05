Ung thư dương vật, nỗi ám ảnh thầm lặng của đàn ông

Trong ngày 5 và 6.6, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) tổ chức hội thảo tập huấn chuẩn châu Âu về nam khoa 2026. Hội thảo quy tụ các chuyên gia nổi tiếng quốc tế để chia sẻ, thảo luận về các chủ đề liên quan đến các bệnh lý nam khoa, như: ung thư dương vật, ung thư tinh hoàn, vô sinh nam…

Ung thư dương vật diễn ra âm thầm

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, TS-BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân, cho biết tại các nước phát triển như Mỹ và châu Âu, ung thư dương vật rất hiếm, chỉ chiếm khoảng 1 ca/100.000 dân.

Tuy nhiên, tại Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á, châu Phi hay Brazil, tỷ lệ này cao hơn đáng kể, với khoảng 17 ca/100.000 dân. Tại Việt Nam, hiện chưa có thống kê nhưng thời gian tới sẽ có chương trình tầm soát, thống kê, nghiên cứu về loại ung thư sinh dục nam.

Một ca phẫu thuật điều trị ung thư dương vật tại Bệnh viện Bình Dân ẢNH: BV

Theo TS-BS Tiến Dũng, mỗi tuần Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật khoảng 5 - 6 ca ung thư dương vật. Đáng chú ý, đa số người bệnh đến khám khi bệnh đã ở giai đoạn trễ, khiến việc bảo tồn cơ quan sinh dục trở nên khó khăn.

"Ung thư dương vật diễn tiến chậm, biểu hiệu là nốt sần ở vùng quy đầu hoặc dưới da quy đầu và lan từ từ. Sau 6 - 12 tháng, các nốt này sẽ sùi như giống bông cải ở vùng quy đầu bệnh nhân và lúc này là khá trễ. Và loại ung thư này thường xuất hiện nhiều sau tuổi 40, nhưng cũng có trường hợp trẻ hơn", TS-BS Tiến Dũng thông tin.

Mặt khác, mỗi tuần Bệnh viện Bình Dân cũng mổ 2 - 3 ca ung thư tinh hoàn. Loại ung thư này cũng diễn biến âm thầm, không đau. Bệnh chỉ được phát hiện khi vô tình phát hiện ở vùng tinh hoàn có khối u nhỏ và thường người bệnh đi khám lúc khối u đã lớn.

Nguyên nhân nào ung thư dương vật và xu hướng điều trị?

Theo TS-BS Tiến Dũng, những yếu tố nguy cơ gây ung thư dương vật thường gặp, gồm: nhiễm vi rút HPV, vệ sinh cơ quan sinh dục kém, hút thuốc lá và tình trạng hẹp bao quy đầu không được xử lý sớm. Nghiên cứu cho thấy việc cắt bao quy đầu đúng chỉ định, đặc biệt ở người trẻ, có thể giúp giảm nguy cơ ung thư dương vật tới 27 lần.

"Ung thư dương vật là một trong những bệnh tàn phá khủng khiếp, làm cho nam giới tự ti, mặc cảm khi mất một phần cơ thể, không thể hiện được bản sắc nam giới như tình dục, đứng tiểu... Có nghiên cứu chỉ ra rằng 50% bệnh nhân ung thư dương vật phải phẫu thuật cắt dương vật toàn phần sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm, khoảng 13% người có ý định tự tử", TS-BS Tiến Dũng nói.

Cũng theo TS-BS Tiến Dũng, hiện nay, xu hướng điều trị trên thế giới đã chuyển dần từ phẫu thuật cắt bỏ triệt để sang các kỹ thuật bảo tồn dương vật - tạo hình cơ quan sinh dục nam, giúp người bệnh có thể quan hệ vợ chồng, tiểu đứng... Và tùy theo nhóm tuổi sẽ có các phương pháp lưu trữ mô tinh hoàn, tinh trùng để người đàn ông có thể có con sau này.

Phẫu thuật thị phạm do các chuyên gia trong nước và quốc tế thực hiện được truyền trực tiếp từ phòng mổ đến hội trường Bệnh viện Bình Dân để cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm ẢNH: BV

TS-BS Mai Bá Tiến Dũng khuyến cáo nam giới nên tự kiểm tra cơ quan sinh dục (tinh hoàn, dương vật) thường xuyên, đặc biệt khi tắm hoặc vệ sinh cá nhân. Những dấu hiệu như xuất hiện nốt sần bất thường ở quy đầu, loét kéo dài, khối sùi phát triển lớn hoặc tinh hoàn có khối cứng bất thường cần được thăm khám chuyên khoa sớm.

TS-BS Tiến Dũng nhấn mạnh: "Người bệnh cần đi khám để điều trị kịp thời, hiện chính sách bảo hiểm y tế đã bao phủ điều trị nhiều loại ung thư".

Theo PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, hội thảo tập huấn chuẩn châu Âu về nam khoa được thiết kế với nội dung không chỉ dừng lại ở các kỹ thuật ngoại khoa, mà còn hướng tới nâng cao chất lượng sống toàn diện cho người bệnh nam giới. Đó là từ việc bảo tồn chức năng sinh sản cho bệnh nhân ung thư, đến việc thấu hiểu các góc nhìn tâm lý của người bệnh và bạn đời. Điểm nhấn của hội thảo là các phiên phẫu thuật thị phạm được truyền trực tiếp từ phòng phẫu thuật đến hội trường để cùng nhau thảo luận và trao đổi kinh nghiệm xử trí các tình huống lâm sàng phức tạp.



