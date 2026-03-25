Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt 7 bác sĩ ‘dởm’ dùng nước muối để tiêm tăng kích cỡ dương vật cho khách

Trần Cường
25/03/2026 22:04 GMT+7

Công an Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam 7 người giả danh bác sĩ để tư vấn, dùng nước muối sinh lý hoặc filler không được phép lưu hành để tiêm tăng kích cỡ dương vật cho khách.

Tối 25.3, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 người về tội lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2, điều 198 bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Minh Trí (25 tuổi, trú xã Nguyệt Đức, Phú Thọ), Nguyễn Thị Hoàn (30 tuổi, trú xã Bắc Quang, Tuyên Quang), Nguyễn Dương Luân (35 tuổi, trú P.Định Công, Hà Nội), Phạm Thành Trung (30 tuổi, trú P.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phạm Thị An (26 tuổi, trú xã Hoàng An, Phú Thọ), Hoàng Thị Thanh Huyền (25 tuổi, trú P.Tây Mỗ, Hà Nội) và Nguyễn Đức Thọ (33 tuổi, trú P.Khương Đình, Hà Nội).

Bắt 7 bác sĩ ‘dởm’ dùng nước muối để tiêm tăng kích cỡ dương vật cho khách- Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra, Trí là chủ hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ quốc tế Vera, cơ sở này cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như cắt bao quy đầu, tiêm tăng kích thước dương vật nhưng không được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Cạnh đó, cơ sở này cũng không đảm bảo điều kiện về nhân lực chuyên môn khi không có bác sĩ, y sĩ hay điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Đáng chú ý, để có khách hàng tới dùng dịch vụ, nhóm bị can đã quảng cáo sai sự thật về công nghệ, cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên. Ngoài ra nhóm này còn giả danh bác sĩ để tư vấn, thực hiện dịch vụ cho khách hàng, trong khi chưa qua đào tạo chuyên môn y tế.

Quá trình thực hiện dịch vụ cho khách, các bị can dùng nước muối sinh lý hoặc filler không rõ nguồn gốc, không được phép lưu hành để tiêm tăng kích thước dương vậy cho khách nhằm trục lợi.

Bước đầu Công an Hà Nội xác định các bị can đã thu lợi bất chính từ hoạt động này lên tới hơn 676 triệu đồng.

Khởi tố 2 người giả bác sĩ chữa bệnh trái phép cho hàng trăm người dân

Chiêu trò giả danh bác sĩ, dùng quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, 2 người giả danh bác sĩ tại cơ sở BK Dong Yang đã biến một hộ kinh doanh gội đầu, massage thành "phòng khám quốc tế" để lừa đảo hàng trăm người bệnh, chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng.

‘Thuốc giả, bác sĩ giả, chỉ con tôi chết là thật’

Thẩm mỹ viện Tiêm tăng kích thước dương vật Công an Hà Nội lừa dối khách hàng Nguyễn Minh Trí Viện thẩm mỹ Quốc tế Vera
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận