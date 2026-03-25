Bắt 7 bác sĩ ‘dởm’ dùng nước muối để tiêm tăng kích cỡ dương vật cho khách

Tối 25.3, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 người về tội lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2, điều 198 bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Minh Trí (25 tuổi, trú xã Nguyệt Đức, Phú Thọ), Nguyễn Thị Hoàn (30 tuổi, trú xã Bắc Quang, Tuyên Quang), Nguyễn Dương Luân (35 tuổi, trú P.Định Công, Hà Nội), Phạm Thành Trung (30 tuổi, trú P.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phạm Thị An (26 tuổi, trú xã Hoàng An, Phú Thọ), Hoàng Thị Thanh Huyền (25 tuổi, trú P.Tây Mỗ, Hà Nội) và Nguyễn Đức Thọ (33 tuổi, trú P.Khương Đình, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra, Trí là chủ hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ quốc tế Vera, cơ sở này cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như cắt bao quy đầu, tiêm tăng kích thước dương vật nhưng không được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Cạnh đó, cơ sở này cũng không đảm bảo điều kiện về nhân lực chuyên môn khi không có bác sĩ, y sĩ hay điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Đáng chú ý, để có khách hàng tới dùng dịch vụ, nhóm bị can đã quảng cáo sai sự thật về công nghệ, cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên. Ngoài ra nhóm này còn giả danh bác sĩ để tư vấn, thực hiện dịch vụ cho khách hàng, trong khi chưa qua đào tạo chuyên môn y tế.

Quá trình thực hiện dịch vụ cho khách, các bị can dùng nước muối sinh lý hoặc filler không rõ nguồn gốc, không được phép lưu hành để tiêm tăng kích thước dương vậy cho khách nhằm trục lợi.



Bước đầu Công an Hà Nội xác định các bị can đã thu lợi bất chính từ hoạt động này lên tới hơn 676 triệu đồng.