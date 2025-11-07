Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khởi tố 2 người giả bác sĩ chữa bệnh trái phép cho hàng trăm người dân

Ngọc Lê
Ngọc Lê
07/11/2025 15:02 GMT+7

Chiêu trò giả danh bác sĩ, dùng quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, 2 người giả danh bác sĩ tại cơ sở BK Dong Yang đã biến một hộ kinh doanh gội đầu, massage thành "phòng khám quốc tế" để lừa đảo hàng trăm người bệnh, chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng.

Ngày 7.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa khởi tố 2 người giả danh bác sĩ chữa bệnh trái phép. Theo đó, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Phương Ly (34 tuổi) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (30 tuổi, đều ở TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại hộ kinh doanh BK Dong Yang, địa chỉ 156 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng (TP.HCM).

Khởi tố 2 người giả bác sĩ chữa bệnh trái phép cho hàng trăm người dân- Ảnh 1.

Bị can Bùi Phương Ly

ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11.2023, Bùi Phương Ly và Nguyễn Ngọc Phương Duyên đã góp vốn thành lập BK Dong Yang. Đáng chú ý, cơ sở này chỉ được cấp giấy phép đăng ký hộ kinh doanh với các dịch vụ đơn giản như cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage.

Tuy nhiên, BK Dong Yang đã nhanh chóng bị biến tướng, hoạt động vượt quá phạm vi cho phép, tự ý tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trái phép. Hàng trăm người dân đã đến đây mỗi ngày để được "tư vấn" và "điều trị" bởi nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên ghi "bác sĩ". Điều nguy hiểm là không ai trong số nhân viên này có chứng chỉ hành nghề y.

Khởi tố 2 người giả bác sĩ chữa bệnh trái phép cho hàng trăm người dân- Ảnh 2.

Hộ kinh doanh BK Dong Yang

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sự việc bị phanh phui vào ngày 10.9, khi Công an TP.HCM phối hợp Sở Y tế TP.HCM kiểm tra và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, sau đó chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra để làm rõ hành vi giả danh bác sĩ chiếm đoạt tài sản của người bệnh.

Dàn dựng clip quảng cáo chữa khỏi 100%

Để bẫy khách hàng, nhóm đối tượng đã chi tiền thuê ê-kíp, diễn viên để sản xuất hàng loạt video quảng cáo sai sự thật. Các video này tung hô khả năng "chữa khỏi 100%" các bệnh mãn tính như cơ xương khớp, viêm dạ dày, gout, đột quỵ, yếu sinh lý....

Họ gắn tên các "chuyên gia nước ngoài" như: "Dr. Park Joo Hyung", "Dr. Lee Chang-Yoon" để tăng tính thuyết phục. Đi kèm với đó là lời mời chào hấp dẫn qua đội ngũ tư vấn viên trực tuyến, hứa hẹn các "gói điều trị không thuốc, không phẫu thuật, không đau - hoàn tiền nếu không khỏi".

Khởi tố 2 người giả bác sĩ chữa bệnh trái phép cho hàng trăm người dân- Ảnh 3.

Hình ảnh quảng cáo sai sự thật của cơ sở

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, đã sập bẫy vì tin vào lời quảng cáo "thần kỳ" này.

Tại cơ sở, các đối tượng bố trí không gian sang trọng như phòng khám quốc tế, dùng thuật ngữ y học khó hiểu để "tư vấn". Khách hàng nhanh chóng bị "vẽ bệnh" và bị gợi ý điều trị bằng máy móc, thiết bị công nghệ cao với gói dịch vụ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Với chính sách hoa hồng hấp dẫn theo doanh thu, nhân viên bất chấp thủ đoạn để ép khách chi tiền. Chủ cơ sở thường xuyên giao chỉ tiêu, gây áp lực, buộc nhân viên tăng cường tư vấn sai lệch để đạt doanh số.

Lừa đảo 'chữa bệnh' cho hàng trăm người dân

Theo xác minh ban đầu, từ tháng 11.2023 đến tháng 9.2025, BK Dong Yang đã giả danh bác sĩ chữa bệnh trái phép, lừa đảo hàng trăm người dân, chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng. Hậu quả là nhiều nạn nhân tiền mất, tật mang, bệnh không khỏi và tinh thần suy sụp.

Khởi tố 2 người giả bác sĩ chữa bệnh trái phép cho hàng trăm người dân- Ảnh 4.

Bị can Nguyễn Ngọc Phương Duyên

ẢNH: CTV

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng có hành vi tương tự tại hộ kinh doanh AC International (phường Gia Định), thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sắc đẹp để chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM nhấn mạnh quyết tâm đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh để chiếm đoạt tài sản, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước các quảng cáo "chữa bệnh thần kỳ" trên mạng.

Công an TP.HCM đề nghị các khách hàng là bị hại của BK Dong Yang liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM (243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa; số điện thoại: 0693.188.504) để trình báo và phối hợp giải quyết.

