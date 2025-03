Bác sĩ chỉ 6 nguy cơ khi cắt bao quy đầu từ người không có chuyên môn

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy (Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health) cho biết, tình trạng cắt bao quy đầu (circumcision) từ những cá nhân không có chuyên môn y khoa đang trở thành một vấn nạn đáng lo ngại, đặc biệt tại nhiều quốc gia đang phát triển. Không chỉ thợ xăm, tiệm spa, thợ cắt tóc mà ngay cả một số cá nhân còn tự mua thiết bị cắt bao quy đầu trên mạng để thực hiện tại nhà. Hành động này không chỉ vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn y khoa mà còn tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ gây tổn hại sức khỏe sinh sản và toàn thân.

"Cắt bao quy đầu không chỉ đơn thuần là cắt bỏ da thừa mà còn cần đảm bảo chức năng sinh lý và thẩm mỹ. Những trường hợp thực hiện không đúng kỹ thuật có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến chức năng tiểu tiện, tình dục và sức khỏe sinh sản của nam giới", tiến sĩ Trà Anh Duy cho hay,

Dưới đây là những nguy cơ khi cắt bao quy đầu bởi người không có chuyên môn:

Nhiễm trùng và hoại tử dương vật

Cắt bao quy đầu là một thủ thuật ngoại khoa yêu cầu vô khuẩn tuyệt đối. Khi thực hiện bởi người không có chuyên môn, nguy cơ nhiễm trùng (infection) tăng cao do điều kiện vô trùng không được đảm bảo. Theo nghiên cứu công bố trên Journal of Urology 2019, tỷ lệ nhiễm trùng hậu phẫu trong các ca cắt bao quy đầu không chuyên khoa có thể lên tới 30%, so với dưới 5% trong môi trường bệnh viện. Vi khuẩn như Staphylococcus aureus, Escherichia coli và Pseudomonas aeruginosa có thể gây ra nhiễm trùng nặng, thậm chí dẫn đến hoại tử mô và mất hoàn toàn chức năng dương vật.

Chảy máu không kiểm soát

Một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của cắt bao quy đầu là chảy máu. Bệnh nhân có thể bị mất máu nghiêm trọng nếu không được kiểm soát bằng các kỹ thuật cầm máu đúng cách. Trong một nghiên cứu công bố 2021, đã ghi nhận rằng 12% bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu vì chảy máu kéo dài sau khi thực hiện cắt bao quy đầu tại các cơ sở không được cấp phép.

Biến chứng sẹo xấu và mất thẩm mỹ

Do thiếu kiến thức giải phẫu và kỹ thuật khâu vết thương, những người không có chuyên môn thường gây ra tình trạng sẹo xấu, méo mó dương vật sau phẫu thuật. Sẹo xơ có thể gây đau khi cương cứng và làm giảm khoái cảm tình dục. Một nghiên cứu vào năm 2020 cho thấy 40% bệnh nhân từng cắt bao quy đầu không chuyên nghiệp gặp phải tình trạng sẹo xơ và biến dạng dương vật.

Việc cắt bao quy đầu cần được thực hiện bởi người có chuyên môn ẢNH. L.A

4. Rối loạn cương dương và suy giảm chức năng tình dục

Một hậu quả nghiêm trọng khác của cắt bao quy đầu sai cách là tổn thương thần kinh dương vật. Nếu không được thực hiện đúng kỹ thuật, các dây thần kinh cảm giác có thể bị tổn thương, dẫn đến mất cảm giác hoặc thậm chí rối loạn cương dương.

Tổn thương niệu đạo

Một sai lầm nghiêm trọng khác khi thực hiện cắt bao quy đầu không đúng kỹ thuật là tổn thương niệu đạo. Nếu dụng cụ cắt không được sử dụng chính xác, niệu đạo có thể bị rách hoặc hẹp, dẫn đến tiểu khó, đau khi tiểu và tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu. Theo một nghiên cứu 2022, có đến 18% bệnh nhân từng thực hiện cắt bao quy đầu không chuyên nghiệp bị hẹp niệu đạo và phải can thiệp tái tạo niệu đạo.

Nguy cơ lây nhiễm bệnh truyền nhiễm

Do thiếu kiểm soát vô trùng, cắt bao quy đầu không an toàn có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm, bao gồm viêm gan B, viêm gan C, HIV/AIDS và các bệnh lây qua đường máu khác. Theo báo cáo của WHO (2020), việc sử dụng dụng cụ phẫu thuật không được khử trùng đúng cách có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm viêm gan B lên đến 35% và HIV lên đến 22% trong các thủ thuật ngoại khoa không đạt chuẩn.

"Cắt bao quy đầu cần được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa trong môi trường y tế đảm bảo. Nam giới có nhu cầu cần tìm đến cơ sở y tế uy tín (được cấp phép hoạt động chuyên môn) để được tư vấn và thực hiện. Tuyệt đối không tự ý cắt hoặc thực hiện bởi người hoặc tại cơ sở không chuyên môn", bác sĩ Anh Duy khuyến cáo.