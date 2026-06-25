Bệnh viện Tâm Anh trở thành trung tâm quốc tế xuất sắc thay khớp bằng Robot AI

Các chứng nhận quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về hệ thống robot thay khớp CUVIS-joint được Curexo trao cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào ngày 24.6 bao gồm: Trung tâm xuất sắc phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI, Trung tâm Đào tạo quốc tế kỹ thuật thay khớp bằng Robot AI và Giảng viên quốc tế đào tạo lâm sàng phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI.

Sự kiện diễn ra chỉ sau hơn 2 tháng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đưa vào sử dụng Robot AI CUVIS-Joint thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên tại Việt Nam này, với gần 100 ca thay khớp thành công 100%, an toàn cao, không có biến chứng nghiêm trọng. Công nghệ cao thay khớp giúp người bệnh ít đau, ít mất máu, vết mổ nhỏ, đi lại rất sớm với cảm giác "chân thực" vượt trội so với các phương pháp phẫu thuật thay khớp thông thường.

Buổi lễ trao 3 chứng nhận quốc tế xuất sắc về phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI CUVIS-Joint đầu tiên tại Việt Nam cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chứng nhận do CUREXO - Nhà sản xuất robot thay khớp chủ động uy tín trên thế giới, trao dựa trên các tiêu chí, đánh giá nghiêm ngặt.

Ông Cho Young Jean - Giám đốc Thương mại quốc tế hãng robot CUREXO cho biết, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam được trao các chứng nhận quốc tế danh giá này từ CUREXO. Hiện chỉ có rất ít bệnh viện đạt được các chứng nhận xuất sắc này, chủ yếu ở Hàn Quốc, Ấn Độ và một vài trung tâm y tế lớn ở Đông Nam Á. Riêng chứng nhận Trung tâm đào tạo phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI thì Tâm Anh là đơn vị thứ hai được trao vì các tiêu chí khắt khe, sau Indonesia và sắp tới sẽ là Nhật Bản.

Ông Cho Young-jean - Giám đốc Thương mại quốc tế hãng robot CUREXO, phát biểu tại lễ trao chứng nhận quốc tế xuất sắc cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Cũng theo ông Cho Young-jean, có bốn tiêu chí nghiêm ngặt và toàn diện được xem xét để trao các chứng nhận này. Thứ nhất, cơ sở hạ tầng và công nghệ cao đồng bộ, đơn vị phải sở hữu các trang thiết bị phẫu thuật hiện đại và hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến đồng bộ với hệ thống robot.

Thứ hai, số lượng và hiệu quả phẫu thuật cao, đơn vị phải đạt được tần suất sử dụng robot cao và ổn định vào các ca phẫu thuật thực tế, minh chứng cho hiệu quả, nhu cầu phẫu thuật và khả năng chăm sóc hậu phẫu và phục hồi tốt, liền mạch, khép kín trong cùng một bệnh viện.

Thứ ba, năng lực lâm sàng, khám chữa bệnh và đảm bảo tính an toàn, hồ sơ thực tế về các ca phẫu thuật thay khớp thành công của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chứng minh sự xuất sắc về hiệu quả, tính an toàn trong phẫu thuật và khả năng phục hồi sau phẫu thuật tuyệt vời của người bệnh.

Thứ tư, năng lực học thuật và đào tạo, sự hiện diện của các chuyên gia đầu ngành, sở hữu năng lực học thuật và thực tiễn lâm sàng có khả năng giảng dạy và chuyển giao các kỹ thuật phẫu thuật robot cho các bác sĩ quốc tế khác.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đạt 3 Chứng nhận quốc tế xuất sắc về phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI

TTƯT-TS-BS Lê Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết với kinh nghiệm thực hiện hàng ngàn ca phẫu thuật bằng các phương pháp, kỹ thuật mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có lợi thế vượt trội khi ứng dụng robot thay khớp chủ động thế hệ mới tích hợp AI này. Tỷ lệ 100 ca phẫu thuật thay khớp đầu tiên thành công 100%, hiệu quả vượt trội, người bệnh có thể tập đi lại rất sớm gần như ngay sau khi rời khỏi phòng hậu phẫu, ít đau, mất máu rất ít, vết mổ nhỏ. Đặc biệt, khớp nhân tạo vận động tự nhiên, linh hoạt, ít cảm nhận có sự hiện diện của khớp nhân tạo.

Hãng CUREXO đánh giá kết quả ban đầu của Tâm Anh là xuất sắc. Khả năng thực hiện an toàn gần 100 ca trong thời gian ngắn chỉ hơn hai tháng là tốc độ tăng trưởng nhanh và số lượng ca phẫu thuật cao top đầu toàn cầu có ứng dụng robot CUVIS-Joint trong giai đoạn đầu ra mắt.

Robot AI CUVIS-Joint thế hệ mới chủ động thực hiện hoặc hỗ trợ bác sĩ trong nhiều công đoạn lên kế hoạch mổ và các thao tác cần độ "siêu chính xác". Robot giúp bác sĩ lập kế hoạch mổ theo hướng cá thể hóa, chuẩn hóa các thông số bằng cách định vị chính xác kích thước và các mốc giải phẫu cần can thiệp trên khớp tự nhiên của người bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang dùng Robot AI CUVIS-Joint phẫu thuật thay khớp cho người bệnh

"Theo kế hoạch đã được bác sĩ phê duyệt, robot chủ động cắt xương chuẩn xác từng milimet, hỗ trợ đặt khớp nhân tạo chính xác, tránh tối đa tổn thương mô mềm, mạch máu, thần kinh, tránh biến chứng lỏng khớp, trật khớp, lệch trục chi", ThS-BS.CKI Đặng Khoa Học, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết.

Trong số gần 100 ca bệnh đã phẫu thuật thành công trong thời gian ngắn, có những ca phức tạp do người bệnh đã bị biến dạng khớp gối nặng, co rút phần mềm, chân vòng kiềng hoặc chân chữ X nhiều năm, bệnh nhân lớn tuổi, loãng xương, đã biến dạng trục chi đáng kể hoặc có nẹp vít do gãy xương kèm theo…

Ông Hoàng, 77 tuổi, một trong những bệnh nhân được thay khớp gối bằng Robot AI, ít đau và phục hồi tốt ngay sau ca mổ

Tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, mỗi năm thực hiện khoảng 1.200 ca thay khớp với tỷ lệ thành công cao nhờ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại. Việc đưa robot thế hệ mới vào ứng dụng càng nâng cao hiệu quả, tăng công suất phẫu thuật, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người bệnh trong nước và quốc tế.