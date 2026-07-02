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Vụ án tại ACV: Bộ Công an khởi tố 31 bị can
Video Thời sự

Vụ án tại ACV: Bộ Công an khởi tố 31 bị can

Đình Huy - Trần Cường
Vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tiếp tục có diễn biến mới. Bộ Công an cho biết đã khởi tố 31 bị can về 4 tội danh, trong đó có cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV Vũ Thế Phiệt. Cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan, xác định thiệt hại và tập trung thu hồi tài sản thất thoát.

Thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm diễn ra chiều 2.7, đại tá Phạm Trường Giang, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, cho biết cơ quan này đã khởi tố 31 bị can, trong đó có ông Vũ Thế Phiệt, cựu Chủ tịch HĐQT ACV.

Vụ án tại ACV: Bộ Công an khởi tố 31 bị can

Đại tá Phạm Trường Giang cho hay, các bị can bị khởi tố về nhiều tội danh và vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo Cục phó C03, cơ quan này đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các hành vi vi phạm và áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

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