Mặt tiền đường ven biển Nha Trang được quy hoạch thế nào?

Ngày 7.7, UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chính thức công bố quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu vực phía đông đường ven biển Trần Phú - mặt tiền của đô thị biển Nha Trang.

Ưu tiên không gian công cộng

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ khu vực phía đông đường Trần Phú, kéo dài từ cầu Trần Phú đến khu vực cảng Nha Trang. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 80,6 ha. Đồ án được xác định theo 2 giai đoạn, ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2040.

Tuyến đường ven biển Trần Phú được xem là mặt tiền của đô thị biển Nha Trang ẢNH: KỲ NAM

Theo quyết định phê duyệt, mục tiêu của đồ án là cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung TP.Nha Trang (cũ) đến năm 2040 và các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt; phát triển đồng bộ không gian công cộng, công viên ven biển và hệ thống dịch vụ; tạo quỹ đất để thu hút đầu tư; đồng thời làm cơ sở quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất và triển khai các dự án đầu tư theo đúng định hướng phát triển đô thị.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của đồ án là ưu tiên không gian công cộng thay vì gia tăng diện tích xây dựng. Theo bảng cơ cấu sử dụng đất, diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng lên tới hơn 275.500 m², chiếm khoảng 34,2% tổng diện tích toàn khu. Đây là tỷ lệ rất lớn đối với một khu vực trung tâm đô thị ven biển có giá trị thương mại cao.

Bên cạnh đó, quy hoạch dành hơn 32.300 m² cho quảng trường công cộng, hơn 97.200 m² bãi cát và gần 221.500 m² đất giao thông. Hệ thống công viên ven biển được định hướng phát triển liên tục, kết nối với các khu dân cư và các điểm du lịch hiện hữu nhằm tạo thành chuỗi không gian mở phục vụ người dân và du khách.

Hạn chế tối đa việc che chắn tầm nhìn ra biển

Đồ án cũng cho phép bố trí các công trình dịch vụ trong công viên như điểm dừng chân, khu vệ sinh công cộng, nhà chờ, công trình phụ trợ, điểm đón trả khách và các tiện ích phục vụ du lịch. Tuy nhiên, các công trình này đều được khống chế quy mô thấp tầng, hệ số sử dụng đất thấp nhằm hạn chế tối đa việc che chắn tầm nhìn ra biển cũng như giữ được tính liên tục của dải công viên ven biển.

Quy hoạch cũng định hướng hình thành các quảng trường công cộng, tuyến xe đạp cảnh quan chạy dọc bờ biển, khuyến khích bố trí không gian văn hóa, nghệ thuật, khu trải nghiệm văn hóa biển, các điểm vui chơi giải trí ngoài trời để gia tăng trải nghiệm cho người dân và khách du lịch.

Theo quy hoạch, ngoài việc giữ vai trò trục chính của đường Trần Phú, hệ thống đường nội bộ sẽ được hoàn thiện để kết nối các khu chức năng. Khu vực quy hoạch sẽ bố trí 13 bãi đỗ xe, gồm 9 bãi trong công viên, 1 bãi theo quy hoạch phân khu và 3 bãi đỗ xe ngầm nhằm đáp ứng nhu cầu đỗ xe ngày càng tăng của người dân và du khách.

Khu vực dự kiến xây hầm đi bộ, công viên và bảo tàng Yersin ẢNH: KỲ NAM

Một điểm mới đáng chú ý là nghiên cứu xây dựng 3 hầm đi bộ tại khu vực khách sạn Havana, công viên Yersin và quảng trường Thanh Niên. Đồng thời, quy hoạch cũng khuyến khích xây dựng các cầu đi bộ vượt đường Trần Phú và một số tuyến đường khác để tăng tính kết nối giữa khu dân cư với bãi biển, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện lượng người qua lại rất lớn vào mùa du lịch.

Về lộ trình thực hiện, đến năm 2030, địa phương sẽ tập trung cải tạo khu dân cư hiện hữu, đầu tư công viên công cộng, hạ tầng kỹ thuật và giao thông chính, đồng thời hoàn thiện các thủ tục để kêu gọi đầu tư. Giai đoạn sau năm 2030 sẽ tiếp tục hoàn thiện toàn bộ khu vực theo quy hoạch đã được phê duyệt.