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    Văn hóa

    Cù Lao Chàm 'lên đời số' với camera AI, vé điện tử và tour thực tế ảo

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Thành phố Đà Nẵng sẽ đầu tư hơn 7,7 tỉ đồng để xây dựng mô hình du lịch số tại Cù Lao Chàm, với camera AI, vé điện tử, bản đồ số và tour thực tế ảo VR360, hướng đến quản lý thông minh gắn với bảo tồn hệ sinh thái.

    Ngày 6.10, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố sẽ đầu tư hơn 7,7 tỉ đồng từ ngân sách để xây dựng mô hình du lịch số tại Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp), triển khai từ năm 2026 - 2027.

    Dự án hướng đến xây dựng hệ sinh thái quản lý, điều hành và phát triển du lịch dựa trên dữ liệu, phục vụ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và du khách; đồng thời từng bước hình thành mô hình "du lịch sinh thái thông minh - quản trị thông minh - bảo tồn thông minh".

    Cù Lao Chàm 'lên đời số' với camera AI, vé điện tử và tour ảo- Ảnh 1.

    Một góc đảo Cù Lao Chàm

    ẢNH: MẠNH CƯỜNG

    Theo quyết định được ban hành, dự án sẽ xây dựng phần mềm quản lý du lịch số, tích hợp các chức năng quản lý du khách, vé tham quan, kiểm soát lượt khách, quản lý điểm đến, giám sát và cảnh báo.

    Đáng chú ý, 15 bộ camera AI sẽ được lắp đặt tại các khu vực trọng điểm để giám sát, phân tích và cảnh báo mật độ du khách. Dữ liệu từ hệ thống camera được kỳ vọng hỗ trợ cơ quan quản lý chủ động điều tiết lượng khách, góp phần bảo đảm an toàn và hạn chế tác động đến môi trường, hệ sinh thái.

    Tại bến ca nô Cửa Đại, dự án sẽ trang bị 2 máy in mã vạch, 4 máy quét mã QR và tích hợp với hệ thống cửa tự động đang được sử dụng. Qua đó, quy trình kiểm soát vé và lượt khách được số hóa, hướng đến thuận tiện hơn cho cả đơn vị quản lý và du khách.

    Một nội dung khác đáng chú ý là số hóa không gian và các điểm đến bằng công nghệ VR360. Dự án sẽ xây dựng tour du lịch ảo cho 19 địa điểm tiêu biểu, đồng thời xây dựng hình ảnh toàn cảnh Cù Lao Chàm từ trên cao, tạo thêm phương thức trải nghiệm và quảng bá điểm đến trên môi trường số.

    Hệ thống du lịch số cũng được kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học, tài nguyên và môi trường tại Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm; hệ thống di tích - di sản số, bản đồ số du lịch và các hệ thống dùng chung của thành phố.

    Việc xây dựng hạ tầng dữ liệu được đặt trong định hướng quản lý du lịch gắn với bảo tồn.

    Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng cũng ban hành quy chế quản lý, bảo vệ môi trường Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, trong đó siết chặt các quy định tại vùng lõi, nghiêm cấm nhiều hành vi xâm hại hệ sinh thái nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

    Công tác quản lý được yêu cầu bảo đảm duy trì 7 tiêu chí của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An theo công nhận của UNESCO, gồm bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học; khai thác bền vững; bảo đảm diện tích đáp ứng đầy đủ 3 chức năng bảo tồn, hỗ trợ và phát triển; phân vùng chức năng rõ ràng; quản lý tổng hợp, thích ứng; chia sẻ lợi ích với cộng đồng; hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đào tạo, quan trắc và giáo dục.

    Cù Lao Chàm gồm 8 hòn đảo, cách đất liền khoảng 15 km, thuộc xã Tân Hiệp. Quần đảo sở hữu hệ sinh thái rừng và biển đa dạng, là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Năm 2009, UNESCO đã công nhận Cù Lao Chàm là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

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