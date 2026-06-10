Ai được miễn phí tham quan Cù Lao Chàm tại Đà Nẵng?

Ngày 10.6, HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ban hành Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan đảo Cù Lao Chàm, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

Theo nghị quyết, mức phí tham quan Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng) được áp dụng là 70.000 đồng/người/lượt, do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm tổ chức thu.

Vùng biển ở Cù Lao Chàm ẢNH: Q.TUẤN

Nghị quyết quy định miễn thu phí đối với công dân Việt Nam là người khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định; người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14.8.2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, trẻ em dưới 16 tuổi, học sinh, công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên theo quy định của luật Người cao tuổi; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của Chính phủ; khách ngoại giao theo chương trình đối ngoại của Trung ương hoặc thành phố Đà Nẵng; công dân đang sinh sống tại xã Tân Hiệp (thành phố Đà Nẵng) cũng được miễn phí tham quan.

Tất cả du khách tham quan vào một số dịp lễ, ngày kỷ niệm cũng được miễn phí, gồm: Tết Nguyên đán (từ ngày 29 hoặc 30 tháng chạp đến hết mùng 3 tết), ngày kỷ niệm UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An (26.5) và Quốc khánh 2.9.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10.6.