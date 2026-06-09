Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Nữ du khách kể chuyện 'ma ám' ở Ninh Bình bị xử phạt

Minh Hải
Minh Hải
09/06/2026 09:40 GMT+7

Nữ du khách kể chuyện bị 'ma ám' trong thời gian đi du lịch ở tỉnh Ninh Bình đã bị cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình xác minh, xử phạt vi phạm hành chính vì nhiều thông tin trong câu chuyện không có thật.

Ngày 9.6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin về vụ việc nữ du khách kể chuyện tâm linh như bị "ma ám" trong những ngày đi du lịch ở tỉnh Ninh Bình. Chuyện được nữ du khách đăng tải lên mạng xã hội thu hút lượng lớn người đọc và chia sẻ.

Xử phạt nữ du khách kể chuyện bị 'ma ám' khi đi du lịch ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Cán bộ công an làm việc với chị A

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Kết quả xác minh của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình xác định, người đăng tải chuyện tâm linh bị "ma ám" là chị L.Q.A (ngụ Hà Nội).

Trước đó, chị A. đi du lịch nhiều ngày ở tỉnh Ninh Bình, tham quan nhiều khu du lịch khác nhau. Đến cuối tháng 5 và đầu tháng 6, chị A. đã sử dụng tài khoản Threads có tên là "Netolatone" đăng tải nhiều bài viết kể về những hiện tượng bất thường, mang yếu tố tâm linh, huyền bí, như chi tiết chị đi đến đâu cũng cảm nhận có cái gì đó đi theo mình; bỗng dưng xe đang chạy thì chết máy; âm thanh bất thường…

Các bài viết chị A. đăng tải nhanh chóng thu hút người đọc và chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng ngàn bình luận.

Làm việc với lực lượng công an, chị A. cho biết chị đã đăng tải tổng cộng 37 bài viết có nội dung như bị "ma ám", chuyện tâm linh.

Lực lượng công an còn làm việc với người tài xế chở chị A. được nêu trong câu chuyện, tài xế này cho biết không có chuyện xe bị hỏng hay đuổi nữ du khách xuống xe như chuyện chị A. viết. Cũng không có việc dừng xe chờ người yêu cũ đến đón như nội dung đã được đăng tải.

Từ diễn biến vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình xác định các bài viết không không có căn cứ, không đúng sự thật của chị A. đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Sau khi thừa nhận hành vi đăng tải thông tin không có căn cứ, chị A. đã tự nguyện gỡ bỏ tất cả các bài viết, và cam kết không tái phạm.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị L.Q.A số tiền 7,5 triệu đồng, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong nhân dân.

Tin liên quan

Đánh công an vì bị... "ma ám"!

Đánh công an vì bị... "ma ám"!

Sáng 24.4, TAND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ "cậu ấm" Bùi Đức Hậu, 19 tuổi, can tội chống người thi hành công vụ. Hậu là con trai ông Bùi Đức Sở, Phó bí thư Huyện ủy, kiêm Chủ tịch HĐND huyện Thủ Thừa.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Ninh Bình hiện tượng tâm linh Ma ám nữ du khách kể chuyện tâm linh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận