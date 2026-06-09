Nữ du khách kể chuyện 'ma ám' ở Ninh Bình bị xử phạt

Ngày 9.6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin về vụ việc nữ du khách kể chuyện tâm linh như bị "ma ám" trong những ngày đi du lịch ở tỉnh Ninh Bình. Chuyện được nữ du khách đăng tải lên mạng xã hội thu hút lượng lớn người đọc và chia sẻ.

Cán bộ công an làm việc với chị A ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Kết quả xác minh của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình xác định, người đăng tải chuyện tâm linh bị "ma ám" là chị L.Q.A (ngụ Hà Nội).

Trước đó, chị A. đi du lịch nhiều ngày ở tỉnh Ninh Bình, tham quan nhiều khu du lịch khác nhau. Đến cuối tháng 5 và đầu tháng 6, chị A. đã sử dụng tài khoản Threads có tên là "Netolatone" đăng tải nhiều bài viết kể về những hiện tượng bất thường, mang yếu tố tâm linh, huyền bí, như chi tiết chị đi đến đâu cũng cảm nhận có cái gì đó đi theo mình; bỗng dưng xe đang chạy thì chết máy; âm thanh bất thường…

Các bài viết chị A. đăng tải nhanh chóng thu hút người đọc và chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng ngàn bình luận.

Làm việc với lực lượng công an, chị A. cho biết chị đã đăng tải tổng cộng 37 bài viết có nội dung như bị "ma ám", chuyện tâm linh.

Lực lượng công an còn làm việc với người tài xế chở chị A. được nêu trong câu chuyện, tài xế này cho biết không có chuyện xe bị hỏng hay đuổi nữ du khách xuống xe như chuyện chị A. viết. Cũng không có việc dừng xe chờ người yêu cũ đến đón như nội dung đã được đăng tải.

Từ diễn biến vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình xác định các bài viết không không có căn cứ, không đúng sự thật của chị A. đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Sau khi thừa nhận hành vi đăng tải thông tin không có căn cứ, chị A. đã tự nguyện gỡ bỏ tất cả các bài viết, và cam kết không tái phạm.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị L.Q.A số tiền 7,5 triệu đồng, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong nhân dân.