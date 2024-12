Công an Trà Vinh lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Ngày 24.12, được sự ủy quyền của Bộ Công an, Công an Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, giao nhiệm vụ cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Ảnh: Nam Long

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Trà Vinh cũng công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ, điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Ngọc Huấn (Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh) giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra mắt Ảnh: Nam Long

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có chức năng, nhiệm vụ tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong ban lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ; tích cực nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.