Khánh Hòa cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 16 xã, phường trong 6 giờ tới

Tối 23.9, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 1.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 12 giờ qua (từ 5 giờ đến 17 giờ ngày 23.9), một số nơi trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa đo được tại trạm Cà Ná là 75 mm, trạm Phan Rang 66 mm và trạm Nhơn Hải 54,1 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở Khánh Hòa đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi cao hơn 100 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã, phường.

Khánh Hòa cảnh báo đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C nối Nha Trang - Đà Lạt có thể xảy ra sạt lở trong 6 giờ tới ẢNH: BÁ DUY

Danh sách 16 địa phương có nguy cơ gồm: Tu Bông, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh và Khánh Sơn. Tại hầu hết các địa phương này, các đường tràn và sông suối nhỏ là điểm cần đặc biệt lưu ý.

Đáng chú ý, đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C nối Nha Trang - Đà Lạt nằm trong vùng cảnh báo sạt lở. Các điểm có nguy cơ sạt lở dọc tuyến gồm vách núi Hòn Giao và sườn núi Cây Sáo dưới chân đèo.

Ở khu vực Nha Trang, phường Bắc Nha Trang có nguy cơ sạt lở tại đèo Lương Sơn, đoạn đường sắt qua Cát Lợi, sườn núi Hòn Sạn, Hòn Thơm, Hòn Dung, Cô Tiên, Bãi Tiên, sườn Đồi 82 và đồi La San.

Phường Nam Nha Trang có các điểm như sườn núi Hòn Xanh, Hòn Rớ, Hòn Thị, đèo Cù Hin, núi Chụt và núi Chín Khúc. Tại phường Tây Nha Trang, nguy cơ tập trung ở sườn núi Chín Khúc, Hòn Nghê và Hòn Ngang.

Cơ quan chức năng tháo dỡ đập ngăn mặn tạm Xuân Phong ở sông Cái Nha Trang, trả lại dòng chảy thông thoáng thoát lũ cho dòng sông ngày 23.9 ẢNH: BÁ DUY

Phía bắc tỉnh, xã Tây Ninh Hòa có nguy cơ sạt lở tại sườn núi Chai Lay, Chai Ma Bai và đèo Phượng Hoàng trên quốc lộ 26, tuyến nối Khánh Hòa với Đắk Lắk. Phường Đông Ninh Hòa có các điểm sườn núi Hòn Nhọn, Hòn Răng, Hòn Cỏ. Ngoài ra, xã Bắc Khánh Vĩnh có nguy cơ tại sườn núi Vạn Coi, xã Khánh Sơn tại khu vực sườn núi Tô Hạp.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho sản xuất và ảnh hưởng xấu đến môi trường.