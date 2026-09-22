Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đèo Prenn

Chiều tối 22.9, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ký quyết định số 4633/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ trên tuyến đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến ngày 20.9.2026.

Tại Km225+250 đèo Prenn từ tháng 6 đến ngày 19.9.2026 đã 8 lần xảy ra sạt lở ẢNH: LÂM VIÊN

Đoạn taluy đèo Prenn từng khắc phục cuối năm 2025 bất ngờ sạt lở trở lại

Đèo Prenn liên tục sạt lở sau mưa lớn

Theo cơ quan chức năng, hoàn lưu bão số 4, bão số 5 và áp thấp nhiệt đới đã gây nhiều đợt mưa lớn trên địa bàn. Tại đèo Prenn, đất đá từ taluy dương liên tục sạt trượt xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, khoảng 16 giờ ngày 19.9, tại Km225+250 xảy ra sạt đất, đá từ taluy dương xuống mặt đường. Vị trí này nằm trên đoạn tuyến thường xuyên xảy ra sạt lở khi trời mưa, gây nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông, có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không kịp thời có biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Khu vực này trên đèo Prenn tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại ẢNH: LÂM VIÊN

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, nguy cơ sạt lở, đá rơi tiếp tục xảy ra tại Km225+250 và các vị trí khác trên đèo Prenn được đánh giá ở mức cao. Vì vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, nhằm triển khai ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả và đảm bảo giao thông.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện việc cảnh báo tại vị trí Km225+250 và các vị trí sạt lở khác trên tuyến đèo Prenn. Bố trí nhân sự thường trực theo dõi diễn biến điểm sạt lở, phối hợp phân luồng giao thông và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện qua khu vực.

Sở Xây dựng thực hiện việc cảnh báo tại vị trí Km225+250 và các vị trí sạt lở khác trên tuyến đèo Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức khảo sát hiện trường, đánh giá mức độ, phạm vi và nguyên nhân sạt lở tại Km225+250; đề xuất ngay phương án xử lý, khắc phục trước mắt nhằm bảo đảm an toàn, giao thông thông suốt.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt được giao bố trí lực lượng phối hợp với Sở Xây dựng trực 24/24 giờ, phân luồng giao thông, sửa chữa, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và cảnh giới khu vực công trình trong quá trình khắc phục sự cố.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan trong việc theo dõi diễn biến thiên tai, tình hình triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó thiên tai.

Đề xuất hơn 15,6 tỉ đồng xử lý taluy

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, đơn vị được giao quản lý, khai thác và bảo trì tuyến đèo Prenn từ tháng 4.2026. Qua theo dõi trong quá trình khai thác, đoạn mái taluy dương từ Km224+900 - Km225+250 thường xuyên xảy ra sạt lở đất kèm đá tảng khi có mưa lớn.

Từ tháng 6 đến nay, đoạn tuyến này đã xảy ra 8 lần sạt lở, trong đó gần nhất là các vụ vào ngày 12.9 và 19.9.2026.

Km225+250 đèo Prenn thường xuyên xảy ra sạt lở đất kèm đá tảng khi có mưa lớn ẢNH: CTV

Khảo sát hiện trạng cho thấy mái taluy dương tại khu vực sạt lở cao khoảng 20 - 25 m, dài khoảng 120 m. Địa chất tại đây gồm đất xen lẫn đá mồ côi, mái taluy đã mất ổn định tổng thể và phát sinh sạt trượt khi trời mưa.

Để xử lý, đảm bảo ổn định lâu dài cho mái taluy và an toàn giao thông, Sở Xây dựng đề xuất triển khai công trình khẩn cấp với kinh phí khoảng 15,6 tỉ đồng.

Phương án dự kiến gồm bạt hạ mái taluy dương tại phạm vi sạt trượt, sau đó gia cố mái bằng hệ lưới thép xoắn kép kết hợp cáp thép và lưới địa kỹ thuật gốc polymer. Hệ thống này được định vị bằng các đinh neo thép dài dự kiến 6 m, bố trí với mật độ 2 x 2 m.

Sở Xây dựng đề xuất hơn 15,6 tỉ đồng để xử lý taluy sạt lở trên đèo Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Nguồn kinh phí dự kiến được sử dụng từ nguồn vốn phòng, chống thiên tai năm 2025 đã bố trí cho Sở Xây dựng nhưng còn dư, cùng nguồn vốn điều hòa từ một số công trình khác.

Sở Xây dựng cho rằng trước diễn biến mưa bão phức tạp và nguy cơ sạt lở tiếp diễn, việc xử lý đoạn taluy trên cần được triển khai ngay theo phương thức công trình khẩn cấp, nhằm hạn chế nguy cơ đất đá tiếp tục tràn xuống mặt đường và bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện qua đèo Prenn.