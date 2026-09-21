Chủ tịch Lâm Đồng yêu cầu xử lý khẩn điểm sạt lở đèo Prenn

Sáng 21.9, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp kiểm tra hiện trường sạt lở đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại hiện trường, ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh đây là khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở khi trời mưa kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bìa trái, hàng đầu), kiểm tra hiện trường sạt lở đèo Prenn ẢNH: NGUYỄN LƯƠNG

Đèo Prenn sạt lở 8 lần từ tháng 6

Như Thanh Niên đã thông tin, trong 8 ngày (từ 12 - 19.9), tại Km225+200 liên tiếp xảy ra sạt lở. Một số tài xế ô tô kịp thời phát hiện đất đá sạt xuống đường nên chủ động giảm tốc độ, dừng xe hoặc đánh lái tránh. Rất may, các vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và phương tiện.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng, vị trí mái taluy dương từ Km224+900 đến Km225+250 đèo Prenn thường xuyên xảy ra sạt lở đất, đá khi trời mưa.

Từ tháng 6.2026 đến nay, khu vực này đã xảy ra 8 lần sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ rất cao đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại điểm sạt lở Km225+200 đèo Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Để bảo đảm an toàn, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với điểm sạt lở này.

Cùng với việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, các đơn vị được yêu cầu huy động mọi lực lượng tập trung khắc phục ngay điểm sạt lở. Một tổ công tác phải túc trực 24/24 giờ để chủ động ứng phó các tình huống mới phát sinh.

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Đèo Prenn vẫn còn nguy cơ sạt lở

Lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết sau vụ sạt lở xảy ra tại Km225+200 vào chiều 19.9, ngay trong đêm, đơn vị đã huy động máy móc, nhân lực khẩn trương thu dọn đất đá, xử lý hiện trường, bảo đảm an toàn giao thông qua đèo Prenn.

Đến ngày 20.9, trong điều kiện mưa gió, công nhân tiếp tục được huy động phá dỡ những gốc thông và khối đá nằm chênh vênh trên mái taluy, có nguy cơ sạt xuống mặt đường.

Lực lượng chức năng nỗ lực phá dỡ những khối đá có nguy cơ rơi xuống mặt đường đèo Prenn ẢNH: CTV

Những khối đá chênh vênh vẫn còn trên mái taluy đèo Prenn ẢNH: CTV

Ghi nhận của PV Thanh Niên, những khối đá lớn và gốc thông từng nằm chênh vênh trên mái taluy đã được lực lượng chức năng phá dỡ, xử lý. Đây là một trong những biện pháp nhằm loại bỏ các vật thể có nguy cơ rơi xuống mặt đường.

Khu vực này có mái taluy dương cao hơn 40 m, dài hơn 70 m. Tuy nhiên, sau trận mưa lớn kéo dài vào chiều tối 20.9, khu vực tiếp tục phát sinh sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Đất bùn từ mái taluy vẫn tràn xuống mặt đường đèo Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Đèo Prenn vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông ẢNH: LÂM VIÊN

Nguy cơ đất đá tiếp tục sạt trượt xuống mặt đường đèo Prenn vẫn còn ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, Sở Xây dựng đã huy động máy móc xử lý một khối lượng lớn đất đá có nguy cơ sạt trượt xuống mặt đường khi mưa lớn. Mái taluy cũng được giật cấp nhằm giảm nguy cơ sạt lở.

Trong khi mùa mưa vẫn diễn biến phức tạp, nếu xuất hiện những trận mưa lớn kéo dài, nguy cơ đất đá tiếp tục sạt trượt xuống mặt đường đèo Prenn vẫn còn.