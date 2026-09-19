Sạt lở mố cầu ở Lâm Đồng, 35 người bị cô lập

Tối 19.9, ông Đinh Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã D'Ran (Lâm Đồng), cho biết khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, nước từ khu vực cầu Suối Cát chảy về lớn khiến mố cầu dân sinh tại xóm Ga, thôn Phú Thuận bị sạt lở nghiêm trọng.

Sự cố khiến 8 hộ dân (với 35 nhân khẩu) bị cô lập. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Chân cầu dân sinh ở D'Ran bị sạt lở, 8 hộ dân bị cô lập ẢNH: CTV

Chân cầu dân sinh tại xóm Ga (thôn Phú Thuận, xã D'Ran) bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: CTV

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng Ban Chỉ huy quân sự xã D'Ran cử 1 sĩ quan và 9 dân quân thường trực phối hợp Công an xã đến hiện trường kiểm tra, nắm tình hình. Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, ngăn người dân tiếp cận khu vực cầu bị sạt lở và tổ chức canh gác.

Theo chính quyền địa phương, khu vực cầu bị sạt lở hiện không bảo đảm an toàn để qua lại. Trong điều kiện mưa lớn, nước có thể tiếp tục dâng cao, làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Lực lượng dân quân túc trực tại khu vực cầu để cảnh báo, ngăn người dân qua lại ẢNH: CTV

Đến 18 giờ cùng ngày, một tổ công tác gồm công an và dân quân tiếp tục được bố trí tại hiện trường để theo dõi diễn biến, cảnh báo người dân.

UBND xã D'Ran đang tiếp tục theo dõi tình hình, kiểm tra thiệt hại và xây dựng phương án xử lý, khắc phục.