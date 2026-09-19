TP.HCM mưa lớn tối qua: 'Cả tiếng rồi chưa qua được đường ngập'

Ghi nhận tại đường Mã Lò, đoạn từ Tỉnh lộ 10 đến Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, nước nhanh chóng dâng cao, có nơi ngập hơn nửa bánh xe sau cơn mưa lớn vào chiều tối qua 18.9.

Theo người dân tại đây, cơn mưa bắt đầu vào lúc 17 giờ và chỉ trong thời gian ngắn, đoạn đường vốn đông đúc vào giờ tan tầm trở nên nhốn nháo. Nhiều người đi xe máy cố chạy qua vùng ngập nước, nhưng nhiều phương tiện không thể đi tiếp. Một số người phải dừng lại chờ nước rút, trong khi có người bế con nhỏ, chật vật vượt qua đoạn đường ngập sâu. Ngoài ra, tại đường Mã Lò này thì hể mưa lớn đúng giờ cao điểm là đường sẽ ngập và giao thông ùn ứ, phương tiện chết máy hàng loạt.

Tối qua, sau cơn mưa lớn đường Mã Lò ngập nước trong thời gian dài ẢNH: VŨ ĐOAN

Đoạn ngập nước tại đường Mã Lò kéo dài từ Tỉnh lộ 10 đến Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, TP.HCM ẢNH: VŨ ĐOAN

Sau giờ tan làm, người dân phải lội nước về nhà ẢNH: VŨ ĐOAN

Chị Nguyễn Ngọc Sương, ở xã Tân Vĩnh Lộc bồng cháu nhỏ lội nước khi đi ngang qua đường Mã Lò ẢNH: VŨ ĐOAN

Chị Sương bị kẹt giữa đường vì nước ngập đành phải lên lề chờ nước rút mới về nhà ẢNH: VŨ ĐOAN

Chị Ngô Thị Phương Phúc, nhà ở phường Bình Tân, TP.HCM cho biết: "Mội ngày tôi đi qua chỗ này bình thường đi rất nhanh, 15 phút là đi qua rồi nhưng nước ngập làm cả tiếng đồng hồ rồi chưa đi qua được chỗ này. Hiện tại xe tôi đang chết máy nên không biết khi nào mới về được tới nhà. Ngày cuối tuần đi làm đã mệt mỏi rồi nhưng gặp tình trạng thế này nữa đúng là mệt mỏi nhân đôi luôn".

Chị Nguyễn Thị Ngọc Sương, ở xã Tân Vĩnh Lộc than thở: "Tôi đi từ quận 6 về đây rước cháu ngoại qua chơi. Năm nào đường này cũng ngập như vậy. Lúc nãy tôi tưởng đâu ngập ít mà giờ đi vô lỡ đây rồi đâu có quay lại được đâu. Giờ đi bộ thì sợ sụp cống".

Đến 20 giờ, nước ngập tại đường Mã Lò vẫn chưa rút, người dân tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường này.

Đồng cảnh ngộ với chị Sương, nhiều người khác cũng bị mắc kẹt giữa đường vì ngập nước. Chị Ngô Thị Phương Phúc (áo xanh), ở phường Bình Tân bày tỏ thêm: "Tôi rất mong con đường này sẽ được xử lý đường cống thoát nước hoàn chỉnh để người dân đi qua đây không còn gặp khó. Hạn chế tình trạng xe hư hỏng để tiết kiệm tiền bạc cho người dân"

ẢNH: VŨ ĐOAN

Xe chết máy, người dân cực nhọc đẩy bộ ẢNH: VŨ ĐOAN