Cúp nước ở phường Bàn Cờ

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Bàn Cờ.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 25.6 đến 5 giờ, ngày 26.6; 22 giờ, ngày 26.6 đến 5 giờ, ngày 27.6; 22 giờ, ngày 27.6 đến 5 giờ, ngày 28.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bàn Cờ.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 25.6 đến 5 giờ ngày 26.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Chinh (số chẵn, từ đường Nguyễn Thái Bình đến Hoàng Hoa Thám); đường Hoàng Hoa Thám (số chẵn) và các hẻm nhánh; các đường Hoàng Kế Viêm, Trương Hoàng Thanh, Nguyễn Thái Bình (số chẵn), Thép Mới, Lê Duy Nhuận, Nguyễn Bá Tuyển; đường A4 (từ đường Thép Mới đến Hoàng Kế Viêm) và các hẻm nhánh; chung cư Nguyễn Thái Bình.

Phường Chợ Lớn, An Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn, An Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 25.6 đến 1 giờ, ngày 26.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường An Dương Vương, đường Nguyễn Trãi (từ đường Châu Văn Liêm đến Nguyễn Tri Phương); đường Trần Hưng Đạo (từ đường Châu Văn Liêm đến Ngô Quyền); đường Lão Tử (từ đường Châu Văn Liêm đến Lương Nhữ Học); đường Ký Hòa (từ đường Lương Nhữ Học đến Phù Đổng Thiên Vương); đường Phú Định (từ đường Lương Nhữ Học đến Nguyễn An).

Đường Mạc Thiên Tích (từ đường Tản Đà đến Phước Hưng); các đường Châu Văn Liêm, Lương Nhữ Học, Triệu Quang Phục, Phù Đổng Thiên Vương, Tản Đà, Ngô Quyền (từ đường Hồng Bàng đến Trần Hưng Đạo); đường Nguyễn An (từ đường Nguyễn Trãi đến Trần Hưng Đạo); đường Phước Hưng (từ đường Nguyễn Trãi đến An Dương Vương); đường số 2; đường Đặng Thái Thân (từ đường Hồng Bàng đến Nguyễn Trãi); đường Nguyễn Tri Phương (từ đường Nguyễn Trãi đến An Dương Vương).

Lịch cúp nước 6 phường ở TP.HCM từ tối nay 25.6

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 – 16 giờ, ngày 26.6.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 268, 286, 310, 320, 322, 330, 338 đường Chiến Lược và các hẻm nhánh.

Phường Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 26.6 đến 5 giờ, ngày 27.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Chinh (số lẻ), đường Âu Cơ (số chẵn), đường Trương Công Định (số chẵn), đường Ba Vân và các hẻm nhánh.