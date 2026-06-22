Cúp nước ở phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.6 đến 5 giờ, ngày 24.6.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ số 100 đến số 260 đường Vạn Kiếp; mặt tiền và các hẻm từ số 64 đến số 126 đường Phan Xích Long; toàn bộ mặt tiền và các hẻm đường số 16; mặt tiền và các hẻm từ số 70 đến số 180 đường Nguyễn Lâm; mặt tiền và các hẻm từ số 54 đến 114 đường Nguyễn Công Hoan, phường Gia Định.

Phường An Phú Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường AN Phú Đông.

Thời gian cúp nước từ 10 – 17 giờ, ngày 24.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Phú Đông.

Phường Hạnh Thông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Hạnh Thông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 22.6 đến 5 giờ, ngày 23.6; 22 giờ, ngày 23.6 đến 5 giờ, ngày 24.6; 22 giờ, ngày 24.6 đến 5 giờ, ngày 25.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường Hạnh Thông.

Phường An Hội Đông

Công ty cổ phần cấp nước thông báo cúp nước tại khu vực phường

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 24.6 đến 5 giờ, ngày 25.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Hội Đông.

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối nay 22.6

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 23.6 đến 3 giờ, ngày 24.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Hòa Đông (số chẵn, từ đường Hương Lộ 2 đến Phan Anh); đường Liên khu 5 – 11 – 12, Liên khu 2 – 5 (2 bên) và các hẻm nhánh phụ thuộc khu vực trên.

Phường Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.6 đến 5 giờ, ngày 24.6; 22 giờ, ngày 24.6 đến 5 giờ, ngày 25.6.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 820 đường Hậu Giang.

Phường Tân Sơn Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 22.6 đến 5 giờ, ngày 23.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Sơn (số chẵn) từ đường Trà Khúc đến số 60C; đường Trường Sơn (số lẻ) từ đường Hương Giang đến Thăng Long; đường Lam Sơn từ đường Cửu Long đến Sông Nhuệ; đường Cửu Long (số chẵn) từ số 2 đến số 76 đường Hương Giang; đường Trà Khúc, Sông Đà, Sông Đáy, Sông Nhuệ, Tản Viên, Đồng Nai, Tiền Giang, Sông Thương, Đống Đa, Sông Thao và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Nhất, Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất, Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 23.6 đến 5 giờ, ngày 24.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cách Mạng Tháng Tám, Bành Văn Trân, Sao Mai và các hẻm nhánh; Bệnh viện Thống Nhất (mặt bên đường Cách Mạng Tháng Tám).