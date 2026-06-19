Cúp nước ở phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 18.6 đến 5 giờ, ngày 19.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Chinh (số lẻ) từ tu viện Đắc Độ đến ngã tư Bảy Hiền; đường Nguyễn Bá Tòng, Sơn Hưng, Nguyễn Văn Vỹ, Huỳnh Tịnh Của, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Tử Nha, Hồ Ngọc Cẩn; đường Năm Châu từ Nguyễn Tử Nha đến Quảng Hiền và các hẻm nhánh.

Phường Chánh Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chánh Hưng.

Thời gian cúp nước từ 10 – 13 giờ, ngày 22.6.

Khu vực cúp nước gồm: dãy số chẵn đường Phạm Thế Hiển (từ số 1018 – 1500).

Phường Đông Hưng Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Đông Hưng Thuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.6 đến 5 giờ, ngày 20.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường Đông Hưng Thuận.

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay 18.6

Phường Tân Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Thuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.6 đến 6 giờ, ngày 20.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Liên Cảng A5, Lưu Trọng Lưu, Huỳnh Tấn Phát đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát – Lưu Trọng Lư đến đường Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Văn Quỳ.

Phường An Phú Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Phú Đông.

Thời gian cúp nước từ 10 – 17 giờ, ngày 20.6.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Phú Đông.

Xã Đông Thạnh

Công ty cổ phần Nước ngầm Sài Gòn thông báo cúp nước tại khu vực xã Đông Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 10 giờ 50 – 11 giờ 30, ngày 19.6.

Khu vực cúp nước gồm: xã Đông Thạnh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 16 giờ, ngày 19.6.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Hồ Học Lãm (khu vực mặt tiền số chẵn từ đường Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt); các tuyến đường trong khu dân cư Nam Hùng Vương – Bắc Trần Văn Kiểu; các tuyến đường số 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A trong khu dân cư Nam Long; tuyến đường Võ Văn Kiệt (từ đường An Dương Vương đến cầu Nước Lên bên phải) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc.