Chùa trong hẻm ở TP.HCM: Giữ truyền thống Khmer Nam bộ hơn nửa thế kỷ

Theo sư Lây - thư ký của chùa Pothiwong, chùa còn có tên khác là Boddhivansa. Chùa hiện nằm trong hẻm 21/2 đường Bùi Thế Mỹ, phường Bảy Hiền, TP.HCM. Trước kia, chùa được hòa thượng Thạch Âm thành lập vào năm 1960 và có tên là Onteskosey. Năm 1975, hòa thượng Thạch Âm ra nước ngoài định cư, chùa không còn chư tăng Khmer quản lý. Sau năm 1975, chùa được hòa thượng Giới Nghiêm đến coi sóc tiếp quản.

Năm 1993, hòa thượng Lâm Ym về làm trụ trì và đặt tên lại cho ngôi tự viện là Pothiwong. Năm 2000, hòa thượng Lâm Ym viên tịch. Năm 2001, đại đức Tăng Ngọc An trở thành trụ trì cho đến nay. Cũng từ đó, chùa được trùng tu và xây mới một số công trình kiến trúc gồm cổng chùa, nhà tăng xá, nhà cốt, chánh điện cũng như đắp tượng Phật, chư thiên, linh vật và trang trí hoa văn.

Chùa Pothiwong là nơi sinh hoạt tâm linh, tôn giáo của cộng đồng người Khmer ở TP.HCM

Trung tâm chánh điện chùa tôn trí pho tượng Đại Phật Thích Ca ngự trên ngai sư tử, xung quanh có nhiều tượng Phật nhỏ bài trí theo kiểu bàn thờ 3 tầng

Theo sách Những ngôi chùa Phật giáo Nam Tông của người Khmer Đông Nam bộ, chùa Pothiwong vẫn tuân thủ những nguyên tắc truyền thống của chùa Khmer Nam bộ. Tuy nhiên do diện tích mặt bằng nhỏ hẹp ở đô thị, nhà chùa không thể xây rời từng công trình kiến trúc khác nhau như các chùa Khmer ở Tây Nam bộ. Chùa hiện nay chia làm 2 tầng, nhà tăng xá, nhà bếp, thư viện ở tầng một, còn chánh điện, gian thờ các vị hòa thượng đã viên tịch, phòng thờ di cốt của người quá cố nằm ở tầng hai.

Tuy nhiên, chánh điện được xây theo quy chuẩn của chùa Khmer với diện tích hình chữ nhật, mặt tiền thiết kế 2 cửa chính đi vào và đi ra, mặt sau chánh điện thiết kế một bàn thờ Phật tựa lưng vào vách tường vẽ hình Phật cảnh.

Trong quá trình xây dựng chùa, có rất nhiều Phật tử người Việt phát tâm cúng dường nên danh tính của họ vẫn còn được lưu tại nhiều khu vực khác nhau của ngôi chùa bên cạnh tên tuổi của những người Khmer.

Trên tường ở chánh điện tầng hai là hình vẽ về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc sinh ra đến khi thành đạo rồi nhập niết bàn

Khu vực chánh điện tầng ba, nơi đây các chư tăng thực hiện các nghi thức trong ngày và hành thiền

Phần trần nhà tầng ba cũng được vẽ những bức tranh liên quan cuộc đời Đức Phật. Kiến trúc và hoa văn trang trí của chùa Pothiwong có nét gần gũi với các chùa Khmer ở tỉnh Sóc Trăng cũ

Các phật tử thường xuyên đến làm công quả, nấu cơm, cúng dường thực phẩm cho chư tăng

Các lễ hội ở chùa diễn ra khá phong phú. Đặc biệt dịp tết Chôl Chnăm Thmây, nhiều người Khmer đứng chờ hàng giờ trong chùa để được thực hiện nghi thức tắm Phật

Sư Lây cho biết ngoài các ngày lễ lớn hằng năm, mỗi tháng hai lần chùa Pothiwong còn tổ chức lễ đặt bát cúng dường Tam bảo vào ngày 15 và 30 âm lịch. Bên cạnh đó, đại lễ Phật đản cũng diễn ra nhiều sự kiện

Ngoài các ngày lễ lớn hằng năm, mỗi tháng hai lần chùa Pothiwong còn tổ chức lễ đặt bát cúng dường Tam bảo vào ngày 15 và 30 âm lịch. Trước khi diễn ra các sự kiện, chùa làm thông báo, thiết kế thiệp mời song ngữ (Khmer - Việt) gửi đến các gia đình phật tử.

Đối với lễ Phật đản, chùa Pothiwong tổ chức nhiều hoạt động như: lễ bái, thuyết pháp, tụng kinh an vị Phật, đặt bát chư tăng.