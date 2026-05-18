Giếng cổ 103 năm dưới công viên Gia Định, dấu tích hệ thống cấp nước Sài Gòn xưa

Công trình thuộc cụm giếng cạn Gò Vấp, được xây dựng năm 1923 do người Pháp đầu tư, xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt ngày càng tăng của đô thị Sài Gòn - Gia Định đầu thế kỷ 20. Bên dưới tòa nhà nhỏ mang kiến trúc kiểu Pháp là hệ thống giếng cổ trữ nước cùng các thiết bị bơm và đường ống gang vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay.

Đây là một trong số ít công trình cấp nước cổ còn sót lại, không chỉ mang giá trị kỹ thuật và hạ tầng đô thị, mà còn là chứng tích lịch sử phản ánh quá trình hình thành và phát triển của TP.HCM hơn một thế kỷ qua.

Theo tư liệu từ Phòng truyền thống Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), trong giai đoạn 1900 - 1930, trước nhu cầu nước ngày càng tăng, chính quyền Sài Gòn đã cho xây dựng thêm một số cụm giếng cạn ở ngoại vi thành phố như Tân Sơn Nhất (1908), Phú Thọ (1910) và Gò Vấp (1923) để trữ nước sạch cung cấp cho người dân ẢNH: PHẠM HỮU

Cụm giếng cạn Gò Vấp gồm nhiều giếng cạn dùng để trữ nước, sau đó bơm lên các đài phân phối đến các hộ dân. Khu vực này có diện tích khoảng 100 m², nằm trong công viên Gia Định, được bao quanh bằng hàng rào; bên trong là tòa nhà nhỏ mang kiến trúc kiểu Pháp ẢNH: PHẠM HỮU

Phía dưới tòa nhà là hệ thống giếng trữ nước, có lối cầu thang bộ từ mặt đất dẫn xuống. Các thiết bị bơm và đường ống gang có từ thời Pháp vẫn còn được lưu giữ tại đây ẢNH: PHẠM HỮU

Dấu tích kiến trúc của tòa nhà từ những ngày đầu xây dựng. Trước kia, công trình này nằm trong văn phòng của Đội thi công tu bổ, thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An; nay đã được bàn giao lại cho Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn, trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) ẢNH: PHẠM HỮU

Hơn 100 năm tồn tại giữa lòng thành phố, cụm giếng cạn Gò Vấp vẫn được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) gìn giữ như một phần ký ức của hành trình cấp nước cho người dân TP.HCM, hành trình mà SAWACO đang tiếp nối và phát triển đến tận hôm nay.

Bên trong tòa nhà là khu vực mặt giếng. Phía bên phải là lối thang bộ bằng bê tông dẫn xuống giếng. Giếng có đường kính từ 1,6 - 2,2 m, sâu từ 13 - 22 m ẢNH: PHẠM HỮU

Lối xuống giếng cạn là một ô hẹp, vừa đủ một người đi qua, thiết kế đặc trưng của các giếng cạn kiểu Pháp thời bấy giờ ẢNH: PHẠM HỮU

Vách giếng lúc trước xây gạch nhưng về sau được xây bằng bê tông cốt thép ẢNH: PHẠM HỮU

Trong lòng giếng cạn đặt ống gang, phía dưới của ống gang nối với trụ lọc đặt gần đáy. Bên ngoài trụ lọc là lớp sạn lọc. Phía dưới lớp sạn lọc (đáy giếng) là các lớp cát, giải pháp kỹ thuật giúp lọc và làm sạch nước ngầm trước khi đưa vào sử dụng ẢNH: PHẠM HỮU

Vào mùa mưa, mực nước tĩnh trong giếng cao hơn họng thu khiến nước tự chảy về giếng trung tâm. Mùa khô, mực nước tĩnh xuống thấp nên phải dùng bơm đưa nước từ giếng cạn về giếng trung tâm ẢNH: PHẠM HỮU

Mỗi cụm giếng cạn thường gồm từ 10 - 20 giếng, được bố trí theo hình tròn quanh một giếng trung tâm. Từ giếng trung tâm, nước được xử lý, khử trùng rồi bơm vào hồ chứa, thủy đài hoặc đưa thẳng ra đường ống phân phối đến người dùng ẢNH: PHẠM HỮU

Các thiết bị bơm và đường ống gang trăm tuổi vẫn còn được lưu giữ tại cụm giếng cạn Gò Vấp ẢNH: PHẠM HỮU



