Giếng cổ 103 năm dưới công viên Gia Định, dấu tích hệ thống cấp nước Sài Gòn xưa

Ẩn mình dưới khuôn viên xanh mát của công viên Gia Định (phường Hạnh Thông, TP.HCM) là chiếc giếng cổ có tuổi đời 103 năm và là chứng nhân thầm lặng của hệ thống cấp nước Sài Gòn một thời.
Công trình thuộc cụm giếng cạn Gò Vấp, được xây dựng năm 1923 do người Pháp đầu tư, xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt ngày càng tăng của đô thị Sài Gòn - Gia Định đầu thế kỷ 20. Bên dưới tòa nhà nhỏ mang kiến trúc kiểu Pháp là hệ thống giếng cổ trữ nước cùng các thiết bị bơm và đường ống gang vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay.
Đây là một trong số ít công trình cấp nước cổ còn sót lại, không chỉ mang giá trị kỹ thuật và hạ tầng đô thị, mà còn là chứng tích lịch sử phản ánh quá trình hình thành và phát triển của TP.HCM hơn một thế kỷ qua.
Hơn 100 năm tồn tại giữa lòng thành phố, cụm giếng cạn Gò Vấp vẫn được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) gìn giữ như một phần ký ức của hành trình cấp nước cho người dân TP.HCM, hành trình mà SAWACO đang tiếp nối và phát triển đến tận hôm nay.
Lối xuống giếng cạn là một ô hẹp, vừa đủ một người đi qua, thiết kế đặc trưng của các giếng cạn kiểu Pháp thời bấy giờ
ẢNH: PHẠM HỮU
Các thiết bị bơm và đường ống gang trăm tuổi vẫn còn được lưu giữ tại cụm giếng cạn Gò Vấp
