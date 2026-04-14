Giao thừa lúc 10 giờ 48 phút: Người Khmer ở TP.HCM đón năm mới giữa ban ngày

Sáng 14.4, từ rất sớm, sân chùa Candaransi (phường Xuân Hòa, TP.HCM) có đông đảo người Khmer đến chuẩn bị lễ giao thừa đón năm mới dịp Tết Chôl Chnăm Thmây. Khác với không khí giao thừa quen thuộc vào nửa đêm, nơi đây đón thời khắc bước sang năm mới giữa ban ngày.

Khi đồng hồ dần tiến đến 10 giờ 48 phút, tiếng trống chùa vang lên. Dưới sự hướng dẫn của các sư, mọi người chắp tay thành kính đón thời khắc thiêng liêng.

Người Khmer đến chùa Candaransi cùng chư tăng đón giao thừa lúc 10 giờ 48 phút ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vì sao người Khmer đón giao thừa lúc 10 giờ 48 phút?

Theo các sư tại chùa, đây là lúc "chư thiên" - vị thần cai quản năm mới giáng trần. Vì vậy, người Khmer chọn đúng giờ này làm lễ đón giao thừa.

Sư Châu Hoài Thái, Phó trụ trì chùa Candaransi, cho biết với người Kinh, giao thừa luôn diễn ra vào 0 giờ mùng 1 tháng giêng âm lịch. Nhưng với người Khmer và một số nước như Campuchia, Lào, Thái Lan… thời điểm này không cố định.

"Hiểu đơn giản, mỗi năm thời điểm bàn giao giữa vị thần cũ và vị thần mới sẽ khác nhau, nên giờ giao thừa cũng thay đổi", sư Thái nói.

Vị sư Nam tông Khmer cử hành nghi thức trước khi bắt đầu buổi lễ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người Khmer ở TP.HCM đón giao thừa lúc 10 giờ 48 phút ngày 14.4.2026

Chu kỳ này kéo dài khoảng 365 ngày, hơn 6 giờ. Vì vậy, có năm giao thừa rơi vào ban đêm, nhưng cũng có năm lại diễn ra vào buổi sáng (như năm nay).

Trong dòng người dự lễ, nhiều gia đình đưa cả trẻ nhỏ theo cùng. Những bộ trang phục truyền thống Khmer rực rỡ nổi bật giữa sân chùa. Trẻ em nắm tay cha mẹ, tò mò nhìn khói nhang bay lên, trong khi người lớn lặng lẽ khấn nguyện cho một năm mới bình an.

Theo kinh điển Mahāsamkārasūtra, tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây kéo dài 3 ngày, mỗi ngày mang một ý nghĩa riêng.

Người dân Khmer ở TP.HCM đến dự lễ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngày đầu tiên (Săng Cran) là lúc đón vị thần mới bắt đầu cai quản. Năm nay, vị thần này được cho là Rakkhāsādevī, con gái thứ ba của Đại Phạm Thiên Kapila.

Theo quan niệm của đồng bào Khmer, chư thiên năm nay mặc y phục màu đen, tay phải cầm đinh ba, tay trái cầm cung, cài trên tai hoa sen, thực phẩm sử dụng hằng ngày là máu. Do đó, trên bàn thờ cúng chư thiên đón năm mới, nhà chùa có để 1 xấp vải màu đen và những bông hoa sen cúng dường.

Ngày thứ hai là Vāravanapata, được xem là ngày chuyển giao giữa thần năm cũ và năm mới.

Đến ngày thứ ba, người Khmer chính thức bước vào năm mới, bắt đầu một chu kỳ vận hành mới của đời sống.

Giao thừa theo quan điểm của người Khmer là thời khắc chư thiên giáng trần ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Y của vị chư thiên năm nay có màu đen nên trên bàn thờ có đặt xấp vải đen để cúng dường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bàn thờ cúng chư thiên đặt ngoài trời ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Không chỉ có người Khmer, các buổi lễ tại chùa Candaransi còn thu hút nhiều người dân tộc khác như Kinh, Chăm, Hoa đến dự ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khắp sân chùa thơm ngát mùi hoa sen ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người dân cầu an trên điện thờ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dịp này, lễ đón năm mới Tết Chôl Chnăm Thmây ở chùa Candaransi diễn ra đến hết ngày 16.4 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khoảnh khắc giao thừa vào 10 giờ 48 phút sáng không chỉ là một nghi lễ, mà còn là nét văn hóa riêng, khiến nhiều người lần đầu chứng kiến không khỏi bất ngờ và thích thú.

Tết Chôl Chnăm Thmây tức tết năm mới lớn nhất của đồng bào Khmer thường diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch. Năm 2026, lễ kéo dài từ 14 - 16.4, với 3 ngày chính: đón năm mới, dâng cơm (đắp núi cát) và tắm Phật, chúc thọ người cao tuổi. Với người Khmer xa quê, đây không chỉ là dịp lễ mà còn là lúc hướng về cội nguồn, nhớ ơn tổ tiên, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa.