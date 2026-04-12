Người Khmer xa quê sum vầy đón Tết Chôl Chnăm Thmây ở chùa TP.HCM

Từ sớm tinh mơ 12.4, con đường nhỏ dẫn vào chùa Tông Kim Quang (xã Phú Giáo, TP.HCM) rộn ràng người Khmer xa quê về đón Tết Chôl Chnăm Thmây. Có người mặc đồ công nhân, có người diện bộ trang phục truyền thống sặc sỡ, lặng lẽ bước qua cổng chùa, tay mang theo nhang đèn, trái cây… để kịp dự buổi lễ đầu tiên của dịp tết.

Trước khi sáp nhập địa giới hành chính, đây từng là ngôi chùa Khmer duy nhất trên địa bàn Bình Dương, là điểm tựa quen thuộc của người Khmer xa quê.

Tết Chôl Chnăm Thmây là tết lớn nhất năm của đồng bào Khmer ẢNH: ĐĂNG HUY

Tết Chôl Chnăm Thmây tức tết năm mới lớn nhất của đồng bào Khmer thường diễn ra vào giữa tháng 4 dương lịch. Năm 2026, lễ kéo dài từ 14 - 16.4, với 3 ngày chính: đón năm mới, dâng cơm (đắp núi cát) và tắm Phật, chúc thọ người cao tuổi. Với người Khmer xa quê, đây không chỉ là dịp lễ mà còn là lúc hướng về cội nguồn, nhớ ơn tổ tiên, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa.



Tại chùa Tông Kim Quang, các nghi thức được tổ chức trang nghiêm nhưng gần gũi. Tiếng tụng kinh vang lên đều đặn, khói nhang lan nhẹ trong không gian, xen lẫn tiếng trẻ con nô đùa ngoài sân. Những mâm cơm giản dị nhưng ấm cúng được dâng lên, người mang theo bánh, trái cây, người góp chút tiền nhỏ...

Chùa Tông Kim Quang được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của bà con Khmer xa quê ẢNH: ĐĂNG HUY

Được thành lập từ năm 2019 theo nguyện vọng của bà con Khmer tại khu vực, dù còn đang trong quá trình xây dựng, chùa Tông Kim Quang với sự trụ trì của đại đức Châu Hoài Thái từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần cho cộng đồng. Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, chùa còn là điểm gặp gỡ, sẻ chia nơi những người xa quê tìm lại sợi dây gắn kết với văn hóa, với tiếng nói, với chính mình.



Giữa nhịp sống tất bật của đô thị, những buổi tụ họp như thế này trở nên quý giá. Không cần về đến quê nhà, chỉ cần bước qua cổng chùa, nghe tiếng kinh quen thuộc, gặp lại vài gương mặt đồng hương, tết dường như đã trọn vẹn hơn.

Tại đây, Tết Chôl Chnăm Thmây được tổ chức sớm vào dịp cuối tuần để người dân lao động được đi dự lễ ẢNH: ĐĂNG HUY

Không chỉ mang ý nghĩa đón năm mới, Tết Chôl Chnăm Thmây còn là dịp để người Khmer bày tỏ lòng hiếu kính với ông bà, tổ tiên, hướng về cội nguồn và cầu mong một năm bình an, thuận lợi

Trong những ngày tết, các nghi lễ truyền thống như đón năm mới, dâng cơm, đắp núi cát, tắm Phật, chúc thọ người cao tuổi được tổ chức trang nghiêm, gắn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc qua nhiều thế hệ ẢNH: ĐĂNG HUY

Những ngày này, dù đi làm ăn xa hay sinh sống ở đâu, người Khmer cũng cố gắng trở về quê nhà hoặc tìm đến chùa để cùng cộng đồng đón tết, cầu mong bình an, sức khỏe và mùa màng thuận lợi ẢNH: ĐĂNG HUY

Lễ tắm Phật và chúc thọ người cao tuổi, thể hiện sự tri ân, kính trọng và mong ước những điều tốt đẹp cho gia đình, cộng đồng ẢNH: ĐĂNG HUY

Tết Chôl Chnăm Thmây là dịp để gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa qua nhiều thế hệ ẢNH: ĐĂNG HUY

Chùa Tông Kim Quang vẫn đang trong quá trình xây dựng thêm các hạng mục để phục vụ người dân ẢNH: ĐĂNG HUY

Trước đó, nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi lời chúc năm mới an lạc, ghi nhận những đóng góp của Phật giáo Nam tông Khmer và kêu gọi tiếp tục giữ gìn bản sắc, phát huy tinh thần đoàn kết.