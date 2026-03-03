Rằm tháng giêng ở TP.HCM, hàng trăm người xếp hàng nhận rau củ tại chùa

Trưa nay 3.3 (tức rằm tháng giêng), hàng trăm phật tử và người dân TP.HCM tìm về chùa Candanrasi (phường Xuân Hòa) dự lễ khánh tuế hòa thượng trụ trì, đặt bát cúng dường 30 vị đại đức tăng và đi siêu thị rau củ quả 0 đồng.

Siêu thị rau củ quả 0 đồng ngày rằm tháng giêng ở chùa Candaransi ẢNH: ĐĂNG HUY

Từ sáng sớm, sân chùa đã đông kín người. Sau nghi thức lễ, mọi người xếp hàng trước khu vực bày biện rau củ quả tươi ngon, háo hức đi siêu thị đặc biệt mà không phải trả bất kỳ khoản tiền nào.



Bà Trần Thị Kim Oanh (53 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) chia sẻ trong niềm vui: "Nhóm tôi đến đây dự lễ rằm tháng giêng rất hoan hỷ. Mong mọi người năm nào cũng về chùa, làm lễ xong rồi nhận phần quà 0 đồng để lấy may đầu năm". Theo bà Oanh, rau củ ở đây rất tươi và nhiều, được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, ai nhìn cũng thấy ấm lòng.

Các loại rau, củ, quả được bày biện bắt mắt để người dân thoải mái lựa chọn ẢNH: ĐĂNG HUY

Cùng đi chùa năm thứ hai liên tiếp, bà Thái Thị Quỳnh Phương (74 tuổi) cho biết sau khi dự lễ và dùng cơm trưa, bà cùng nhóm phật tử ra khu siêu thị 0 đồng. "Ai thích món nào thì lấy, không giới hạn. Năm ngoái nhiều quá, có phần còn dư. Năm nay chùa chuẩn bị vừa đủ, ai đến cũng có quà mang về", bà Phương nói.

Với bà, rằm tháng giêng là dịp để cầu gia đạo bình an, con cháu mạnh khỏe, bạn bè an lành, và rộng hơn là cầu mong đất nước hòa bình, mọi người hạnh phúc.

Các loại rau củ và trái cây do người dân từ Lâm Đồng và xã Phú Giáo (TP.HCM) cúng dường ẢNH: ĐĂNG HUY

Ông Nguyễn Ảnh Di (63 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa) thì năm nào cũng về chùa dịp này. Ông yêu thích không gian và nghi lễ của ngôi chùa Khmer theo hệ phái Nam tông. "Năm ngoái chú cũng đi siêu thị 0 đồng rồi. Bà con, nhất là những anh chị em lao động, công nhân vệ sinh môi trường… rất quý chùa này vì nhờ những phần quà như vậy mà đỡ được phần nào khó khăn", ông Di bày tỏ.

Theo sư Châu Hoài Thái, phó trụ trì chùa Candanrasi, nhà chùa đã lựa chọn kỹ lưỡng các loại rau củ quả giàu dinh dưỡng để chia sẻ cùng bà con phật tử TP.HCM. Chuối, bắp, cam… được vận chuyển từ xã Phú Giáo (TP.HCM); nhiều loại nông sản khác do đồng bào các dân tộc ở tỉnh Lâm Đồng gửi tặng.

Người dân đến chùa ngày này có thể thoải mái lấy các loại rau củ mà mình cần ẢNH: ĐĂNG HUY

"Đây không chỉ là tình cảm của chư tăng, phật tử chùa đối với mọi người mà còn là tấm lòng của đồng bào các nơi hướng về TP.HCM, đặc biệt là những anh chị em công ích đã góp phần giữ cho đường phố sạch đẹp mỗi ngày", sư Châu Hoài Thái nói.

Khoảng 6 tấn rau củ quả được chuẩn bị cho dịp này. Giá trị vật chất có thể không lớn, nhưng ý nghĩa tinh thần lại vô cùng sâu sắc. "Đây là năm thứ 3 chùa tổ chức siêu thị rau củ quả 0 đồng. Giữa thế giới đầy biến động, chỉ có tình thương mới giúp con người an vui, hạnh phúc", vị sư chia sẻ thêm.

Các loại rau củ đều tươi mới, chất lượng ẢNH: ĐĂNG HUY

Không chỉ dừng ở siêu thị đặc biệt này, rằm tháng giêng tại chùa Candaransi còn diễn ra nhiều nghi lễ truyền thống như khánh tuế, khánh thọ hòa thượng trụ trì. Đây là dịp để đệ tử, phật tử bày tỏ lòng tri ân thầy tổ, cầu mong gieo phước lành cho cả năm. Nhà chùa cũng tổ chức lễ đặt bát, cúng dường chư tăng từ nhiều nơi về tham dự, mở khóa kinh chúc phúc đầu xuân cho phật tử.

Đây là năm thứ ba liên tiếp chùa Candaransi tổ chức siêu thị rau củ quả 0 đồng ẢNH: ĐĂNG HUY

Trong không gian trang nghiêm, những túi rau củ được trao tận tay người nhận kèm theo nụ cười hiền hòa của các vị sư và tình nguyện viên. Có người là công nhân vệ sinh môi trường, có người buôn gánh bán bưng, có cụ già tóc bạc hay những gia đình trẻ… Tất cả đều chung một niềm hoan hỷ khi ra về với phần quà nhỏ và một tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Lễ khánh tuế mừng thọ hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Candaransi ẢNH: ĐĂNG HUY