Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Rằm tháng giêng: Chùa Ông ở Chợ Lớn nhộn nhịp người đến vay lộc, trả lộc

Phạm Hữu
Phạm Hữu
02/03/2026 19:30 GMT+7

Người dân ở nhiều nơi đến chùa Ông (Hội quán Nghĩa An, TP.HCM) trong dịp rằm tháng giêng để vay lộc, trả lộc với mong muốn phát tài, làm ăn thuận lợi và năm sau sẽ trả gấp đôi.

Sáng 2.3 (ngày 14 tháng giêng), một ngày trước rằm tháng giêng, nhiều người Hoa ở khu vực Chợ Lớn và du khách đến thắp nhang hành lễ tại chùa Ông, mong cầu may mắn, phát đạt trong năm mới.

Ngay từ bên ngoài, nhiều người mang những mâm lễ cúng gồm quýt, phong bao lì xì vào chùa trả lộc. Ở sân thiên tĩnh, đông đúc người dân thắp nhang hành lễ. Sau khi lễ bái hết các điện thờ, người dân đổ dồn xếp hàng dài đến nơi nhận lộc.

Theo quan niệm từ bao đời nay, Quan Thánh Đế Quân là vị thần bảo trợ, phù hộ cho việc làm ăn, buôn bán của người dân, nhất là người Hoa ở khu Chợ Lớn. Họ tin rằng nếu được Quan Thánh Đế Quân cho vay lộc thì việc làm ăn sẽ phát đạt, suôn sẻ.

Rằm tháng giêng: Vay - trả lộc tại chùa Ông để phát tài năm 2026 - Ảnh 1.

Sáng 14 tháng giêng, đông đảo người dân đến chùa Ông (Hội quán Nghĩa An) hành lễ

ẢNH: PHẠM HỮU

Rằm tháng giêng: Vay - trả lộc tại chùa Ông để phát tài năm 2026 - Ảnh 2.

Đông đảo người dân đến tượng Quan Thánh Đế Quân hành lễ, dâng thờ những lễ vật theo truyền thống của người Hoa

ẢNH: PHẠM HỮU

Rằm tháng giêng: Vay - trả lộc tại chùa Ông để phát tài năm 2026 - Ảnh 3.

Việc hành lễ Quan Thánh Đế Quân dịp rằm tháng giêng, người Hoa mong cầu may mắn, công việc thuận lợi trong năm mới

ẢNH: PHẠM HỮU

Phần lộc Quan Thánh Đế Quân cho vay bao gồm 2 trái quýt (ý cầu đại cát đại lợi), 2 tờ quý nhân là loại giấy tiền cúng thần trong tín ngưỡng dân gian của người Hoa, 2 phong bao lì xì. Người nhận lộc có thể bỏ tiền vào két sắt, bóp ví để mang theo bên mình trong một năm. Đồng thời, khi vay một phần lộc là 2 trái quýt, 2 tờ quý nhân lượng tiền bỏ vào bao lì xì thì năm sau sẽ gấp đôi như vậy. Còn nếu đến chùa thỉnh lộc thì không cần trả lễ.

Trong khi đó, phía đối diện nơi vay lộc là khu vực bán và treo lồng đèn cầu may mắn, phát tài. Có 2 loại lồng đèn: phát tài và bình an, được bán với giá 500.000 – 1.000.000 đồng. Khách mua hoặc mang lồng đèn đến sẽ treo tại chùa hoặc mang về nhà.

Chùa cũng có một gian thờ Mã Tướng Quân cùng ngựa Xích Thố. Sau khi hành lễ các ban thờ, người dân đến xếp hàng chui qua bụng ngựa để mong phước lành năm mới.

Rằm tháng giêng: Vay - trả lộc tại chùa Ông để phát tài năm 2026 - Ảnh 4.

Những phần lộc vay - trả được người dân hơ qua lửa với ước nguyện nhiều may mắn

ẢNH: PHẠM HỮU

Rằm tháng giêng: Vay - trả lộc tại chùa Ông để phát tài năm 2026 - Ảnh 5.

Người dân xếp hàng chờ vay lộc và trả lộc ngay trong khuôn viên chùa

ẢNH: PHẠM HỮU

Rằm tháng giêng: Vay - trả lộc tại chùa Ông để phát tài năm 2026 - Ảnh 6.

Lộc được vay sẽ là 2 trái quýt, 2 phong bao lì xì và tờ giấy quý nhân (loại giấy tiền cúng thần trong tín ngưỡng dân gian của người Hoa)

ẢNH: PHẠM HỮU

Rằm tháng giêng: Vay - trả lộc tại chùa Ông để phát tài năm 2026 - Ảnh 7.

Loan Kiều (phải) cùng bạn với phần lộc vừa vay của Quan Thánh Đế Quân. Kiều cho biết, lặn lội từ Củ Chi đến chùa Ông và đây là lần đầu biết đến phong tục này, và năm sau sẽ quay lại chùa để trả lộc đã vay

ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa Ông, còn gọi là miếu Quan Đế hoặc Hội quán Nghĩa An là hội quán của người Triều Châu và Hẹ sang Việt Nam sinh sống, được xây dựng khoảng đầu thế kỷ 19. Chùa thờ Quan Công (hay Quan Thánh Đế Quân), một nhân vật thời Tam Quốc có tấm lòng trung nghĩa và chí khí anh hùng.

Tết Nguyên tiêu, còn gọi là Tết Thượng nguyên, tổ chức vào ngày rằm tháng giêng là dịp mọi người cầu an, giải hạn, mong một năm an lành. Hoạt động Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 2.3 và 3.3 (14 và 15 tháng giêng) tại các hội quán người Hoa với các chương trình diễu hành, biểu diễn nghệ thuật ca hí kịch, múa lân - sư - rồng...

Rằm tháng giêng: Vay - trả lộc tại chùa Ông để phát tài năm 2026 - Ảnh 8.

Đối diện với nơi thỉnh lộc, vay - trả lộc là nơi treo lồng đèn cầu may mắn, phát tài. Có 2 loại lồng đèn: phát tài và bình an

ẢNH: PHẠM HỮU

Rằm tháng giêng: Vay - trả lộc tại chùa Ông để phát tài năm 2026 - Ảnh 9.

Khách mua hoặc mang lồng đèn thì sau khi hành lễ tại tượng Quan Thánh Đế Quân sẽ treo tại chùa hoặc mang về nhà. Đây là là một phong tục phổ biến dịp Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa

ẢNH: PHẠM HỮU

Rằm tháng giêng: Vay - trả lộc tại chùa Ông để phát tài năm 2026 - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, sau khi hoàn tất những nghi lễ tại chùa, người dân xếp hàng chui qua bụng ngựa cầu may mắn

ẢNH: PHẠM HỮU

Tin liên quan

Rằm tháng giêng ở Chợ Lớn: Chuỗi lễ hội tại các chùa người Hoa

Rằm tháng giêng ở Chợ Lớn: Chuỗi lễ hội tại các chùa người Hoa

Mỗi rằm tháng giêng, các ngôi chùa người Hoa ở Chợ Lớn (TP.HCM) lại đón đông đảo người dân và du khách đến hành lễ, không chỉ cầu may mà còn cảm nhận không gian tín ngưỡng, văn hóa đặc trưng.

Văn khấn rằm tháng giêng 2026 đầy đủ, chi tiết

Khám phá thêm chủ đề

Rằm tháng Giêng chùa ông Quan Thánh Đế Quân Tết Nguyên tiêu Hội Quán Nghĩa An vay lộc trả lộc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận