Rằm tháng giêng: Chùa Ông ở Chợ Lớn nhộn nhịp người đến vay lộc, trả lộc

Sáng 2.3 (ngày 14 tháng giêng), một ngày trước rằm tháng giêng, nhiều người Hoa ở khu vực Chợ Lớn và du khách đến thắp nhang hành lễ tại chùa Ông, mong cầu may mắn, phát đạt trong năm mới.

Ngay từ bên ngoài, nhiều người mang những mâm lễ cúng gồm quýt, phong bao lì xì vào chùa trả lộc. Ở sân thiên tĩnh, đông đúc người dân thắp nhang hành lễ. Sau khi lễ bái hết các điện thờ, người dân đổ dồn xếp hàng dài đến nơi nhận lộc.

Theo quan niệm từ bao đời nay, Quan Thánh Đế Quân là vị thần bảo trợ, phù hộ cho việc làm ăn, buôn bán của người dân, nhất là người Hoa ở khu Chợ Lớn. Họ tin rằng nếu được Quan Thánh Đế Quân cho vay lộc thì việc làm ăn sẽ phát đạt, suôn sẻ.

Sáng 14 tháng giêng, đông đảo người dân đến chùa Ông (Hội quán Nghĩa An) hành lễ ẢNH: PHẠM HỮU

Đông đảo người dân đến tượng Quan Thánh Đế Quân hành lễ, dâng thờ những lễ vật theo truyền thống của người Hoa ẢNH: PHẠM HỮU

Việc hành lễ Quan Thánh Đế Quân dịp rằm tháng giêng, người Hoa mong cầu may mắn, công việc thuận lợi trong năm mới

ẢNH: PHẠM HỮU

Phần lộc Quan Thánh Đế Quân cho vay bao gồm 2 trái quýt (ý cầu đại cát đại lợi), 2 tờ quý nhân là loại giấy tiền cúng thần trong tín ngưỡng dân gian của người Hoa, 2 phong bao lì xì. Người nhận lộc có thể bỏ tiền vào két sắt, bóp ví để mang theo bên mình trong một năm. Đồng thời, khi vay một phần lộc là 2 trái quýt, 2 tờ quý nhân lượng tiền bỏ vào bao lì xì thì năm sau sẽ gấp đôi như vậy. Còn nếu đến chùa thỉnh lộc thì không cần trả lễ.

Trong khi đó, phía đối diện nơi vay lộc là khu vực bán và treo lồng đèn cầu may mắn, phát tài. Có 2 loại lồng đèn: phát tài và bình an, được bán với giá 500.000 – 1.000.000 đồng. Khách mua hoặc mang lồng đèn đến sẽ treo tại chùa hoặc mang về nhà.

Chùa cũng có một gian thờ Mã Tướng Quân cùng ngựa Xích Thố. Sau khi hành lễ các ban thờ, người dân đến xếp hàng chui qua bụng ngựa để mong phước lành năm mới.

Những phần lộc vay - trả được người dân hơ qua lửa với ước nguyện nhiều may mắn ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân xếp hàng chờ vay lộc và trả lộc ngay trong khuôn viên chùa ẢNH: PHẠM HỮU

Lộc được vay sẽ là 2 trái quýt, 2 phong bao lì xì và tờ giấy quý nhân (loại giấy tiền cúng thần trong tín ngưỡng dân gian của người Hoa) ẢNH: PHẠM HỮU

Loan Kiều (phải) cùng bạn với phần lộc vừa vay của Quan Thánh Đế Quân. Kiều cho biết, lặn lội từ Củ Chi đến chùa Ông và đây là lần đầu biết đến phong tục này, và năm sau sẽ quay lại chùa để trả lộc đã vay ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa Ông, còn gọi là miếu Quan Đế hoặc Hội quán Nghĩa An là hội quán của người Triều Châu và Hẹ sang Việt Nam sinh sống, được xây dựng khoảng đầu thế kỷ 19. Chùa thờ Quan Công (hay Quan Thánh Đế Quân), một nhân vật thời Tam Quốc có tấm lòng trung nghĩa và chí khí anh hùng.

Tết Nguyên tiêu, còn gọi là Tết Thượng nguyên, tổ chức vào ngày rằm tháng giêng là dịp mọi người cầu an, giải hạn, mong một năm an lành. Hoạt động Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 2.3 và 3.3 (14 và 15 tháng giêng) tại các hội quán người Hoa với các chương trình diễu hành, biểu diễn nghệ thuật ca hí kịch, múa lân - sư - rồng...

Đối diện với nơi thỉnh lộc, vay - trả lộc là nơi treo lồng đèn cầu may mắn, phát tài. Có 2 loại lồng đèn: phát tài và bình an ẢNH: PHẠM HỮU

Khách mua hoặc mang lồng đèn thì sau khi hành lễ tại tượng Quan Thánh Đế Quân sẽ treo tại chùa hoặc mang về nhà. Đây là là một phong tục phổ biến dịp Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa ẢNH: PHẠM HỮU