Thú cưng lên đồ chụp ảnh tết, chủ chi tiền triệu vẫn vui

"Tiền bạc thì chỉ là một phần, quan trọng là mình có kỷ niệm với những chú chó của mình", chị Quỳnh Như (36 tuổi), chủ của những chú chó đi chụp ảnh chia sẻ. Chị Như là một trong số nhiều chủ nuôi sẵn sàng chi hơn 3 triệu đồng để thực hiện bộ ảnh tết cùng bốn chú chó của mình. Theo chị, khoản tiền bỏ ra là để đổi lấy những khoảnh khắc "sum vầy" với thú cưng rất thú vị trong tết năm nay.

Kín lịch chụp ảnh thú cưng

Có mặt tại các studio trong những ngày gần đây nhận thấy nhu cầu chụp hình tết không chỉ của người mà những chú chó, mèo cũng được mang đến chụp ảnh.

Ghi nhận tại một studio ở phường Xuân Hòa, TP.HCM trước buổi chụp gần hai tiếng, chị Như đã có mặt tại studio để bắt đầu buổi chụp ảnh tết. Trong lúc chị chuẩn bị trang điểm, bốn chú chó chị Như mang đến được thả chạy quanh. Mục đích của chị để chó của mình làm quen với không gian và những người có mặt. Các chú chó được mặc áo dài do chính tay chị Như chuẩn bị. Chị vừa ngồi trang điểm vừa trò chuyện với chó, cố gắng giữ cho không khí thật thoải mái để khi vào chụp, thú cưng không bị căng thẳng.

Chị Như trong buổi chụp cùng 4 chú chó của mình ẢNH: THÁI HÒA

Ở góc khác của studio, chị Đỗ Thị Thủy và chị Trung Anh chủ của một studio tại phường Đức Nhuận đã bắt đầu phần việc quen thuộc mỗi khi vào buổi chụp. Những cành tuyết mai được cắt tỉa lại cho gọn gàng rồi cắm vào bình bông đặt sát phông chụp. Phông nền được căng lại, đèn được thử kỹ từng góc sáng. Chiếu tre, khay bánh, phong bao lì xì lần lượt được mang ra, sắp xếp ngay ngắn, chuẩn bị cho một buổi chụp cho thú cưng kéo dài.

Khi buổi chụp chính thức bắt đầu, không gian studio nhanh chóng trở nên ồn ào. Không còn sự yên tĩnh thường thấy ở những buổi chụp người, thay vào đó là tiếng gọi tên, tiếng lắc đồ chơi vang lên liên tục: "Hana ơi, Lucky ơi, nhìn bên này nè". Chị Thủy đứng sau máy ảnh, kiên nhẫn chờ khoảnh khắc, trong khi chị Trung Anh và các thành viên trong ê-kíp đứng bên ngoài khung hình, tìm mọi cách để thu hút ánh nhìn của thú cưng về phía ống kính.

Đây là mùa tết đầu tiên studio của chị Thủy đi vào hoạt động, nhưng lịch chụp đã kín dần từ sớm nhờ những chú chó được cưng chiều. Chỉ trong tháng cao điểm, chị nhận hơn 30 khách, phần lớn đều phải đặt lịch trước để kịp chỉnh sửa ảnh sử dụng trong những ngày đầu năm. Mỗi buổi chụp thường kéo dài từ 1,5 - 2 tiếng, thậm chí lâu hơn với những khách có nhiều thú cưng.

"Chụp thú cưng giống như chụp em bé vậy đó, phải chờ khoảnh khắc chúng nó tập trung, nên khó canh thời gian chính xác", chị Thủy nói.

Những chú chó được mặc áo dài cùng đạo cụ đơn giản được sử dụng trong buổi chụp ẢNH: THÁI HÒA

Cùng nhịp bận rộn đó, studio của chị Thiên An tại phường Xuân Hòa cũng bước vào mùa cao điểm. Chị cho biết trong tháng vừa qua, có thời điểm studio tiếp nhận đến khoảng 20 khách, lịch chụp gần như kín các ngày trong tuần, có ngày phải chụp 2 - 3 khách liên tiếp.

Tại studio của chị Thiên An, chi phí cho một buổi chụp ảnh tết dao động từ khoảng 1,5 triệu đồng đối với chụp riêng thú cưng và khoảng 2 triệu đồng khi chụp cùng chủ. Trường hợp phát sinh thêm thú cưng sẽ tính thêm phụ phí. Gói chụp thường bao gồm trang phục, trang điểm, bối cảnh cơ bản và đạo cụ cần thiết. Dù mức giá không thấp, nhiều chủ nuôi vẫn sẵn sàng chi trả, bởi với họ, một bộ ảnh tết trọn vẹn cho thú cưng là khoản đầu tư xứng đáng cho những kỷ niệm gắn bó.

Chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm

Với chị Quỳnh Như, bốn chú chó đã đồng hành cùng chị hơn 10 năm, trong đó có những bé đã lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước. Điều đó khiến chị càng trân trọng những khoảnh khắc hiện tại bên thú cưng của mình.

"Tụi nó cũng già yếu rồi, không biết còn được bao nhiêu thời gian nên mình muốn có một tấm hình đàng hoàng cùng với tụi nó", chị Như vừa chia sẻ vừa lấy tay vẫn nhẹ nhàng chỉnh lại áo cho một chú chó trước giờ chụp. Với chị, bộ ảnh tết không chỉ để xem cho vui, mà là thứ để cất giữ, để sau này nhìn lại vẫn còn thấy một phần ký ức gắn bó với chó của mình.

Ê kíp trong buổi chụp ảnh thú cưng tại studio của chị Thiên An ẢNH: THÁI HÒA

Nhiếp ảnh sẽ gia chủ yếu chụp bắt khoảnh khắc tự nhiên của thú cưng trong quá trình chụp ẢNH: THÁI HÒA

Chính vì vậy, tiêu chí "chọn mặt gửi vàng" của khách hàng khi chụp ảnh thú cưng cũng trở nên khắt khe hơn. Chị Thanh Trúc (27 tuổi) cho biết đây là lần thứ tư chị đưa thú cưng đến chụp tại cùng một studio, bởi tin tưởng tay nghề người chụp và cảm giác thoải mái của thú cưng trong suốt buổi chụp. "Chó nhà mình quen chỗ, không bị căng thẳng nên mình yên tâm", chị Trúc chia sẻ. Một số khách hàng khác thì sẽ chọn dựa trên tiêu chí về không gian, phong cách studio hay thậm chí là giá cả.

Tuy nhiên, theo chị Thiên An, người đã làm chủ một studio chụp ảnh thú cưng hơn một năm nay, điều quan trọng nhất không nằm ở máy móc hay kỹ thuật. "Muốn chụp thú cưng thì trước hết phải thật sự yêu nó", chị nói. Với chị, chỉ khi xem thú cưng như một thành viên trong gia đình, người chụp mới đủ kiên nhẫn và sự thấu hiểu để khiến khách hàng tin tưởng và quay lại.