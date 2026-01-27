Chú chó Vàng ở Mũi Điện bất ngờ được du khách chấm 5 sao trên Google Maps

"Bạn chó Vàng" 10 năm tuổi ở Mũi Điện

Thời gian gần đây, cái tên "bạn chó Vàng" gây thích thú cho nhiều người dân, du khách khi ghé Mũi Điện (Đắk Lắk; thuộc Phú Yên cũ) - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Điều thú vị, chú chó Vàng được du khách yêu thích vì sự thân thiện, chỉ dẫn đường tận tình.

Chú chó Vàng đang trở thành "tâm điểm chú ý" ở khu vực Mũi Điện vì sự thân thiện với du khách ẢNH: HỮU TÚ

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Đinh Hoàng Phong (50 tuổi) – chủ nhân của "bạn chó Vàng" cho biết, gia đình ông đã gắn bó với Mũi Điện đã được 20 năm qua. Những ngày đầu tiên khi Mũi Điện chưa phát triển du lịch, gia đình ông thường đến đây để chăn thả bò trên núi.

Ông Phong cho biết, vào năm 2016, gia đình nuôi chú chó này và đặt tên là Vàng để giữ nhà tạm ở dưới núi. Khoảng 4 năm sau, Vàng thường dạo chơi ở khu vực dưới bờ biển để kiếm ăn vì có nhiều du khách đến cắm trại dã ngoại.

Quang cảnh ở Mũi Điện ẢNH: HỮU TÚ

"Vàng là chó cái từng sinh nhiều lứa con nhưng vài năm trở lại đã không còn sinh nở nữa. Chúng tôi cũng có nuôi thêm một vài chú chó khác. Có thời điểm, Vàng thường xảy ra xung đột với chó trong đàn nên nó bỏ đi xuống bờ biển. Hết mùa du khách ghé thăm, nó lại lầm lũi leo lên Hải Đăng. Ở đó một thời gian, nó lại chuyển xuống khu vực Mũi Điện và ở đó cho tới tận bây giờ", ông Phong kể lại.

Theo ông Phong, chú chó Vàng đã 10 năm tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn, sức khỏe bình thường. Mỗi ngày, ông hoặc các nhân viên làm du lịch tại khu vực luôn luôn mang đồ ăn, nước uống lên Mũi Điện cho Vàng.

"Bạn chó Vàng" đã 10 năm tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn ẢNH: HỮU TÚ

Cũng theo lời ông Phong, chú chó Vàng rất khôn ngoan, hiền lành, biết chỉ dẫn cho du khách đi đúng đường đến Mũi Điện. Tối đến, Vàng tìm chỗ ngủ ở trong hang hốc hoặc đến quán nước ven đường lên Mũi Điện để "canh gác", ngủ nghỉ.

"Hướng dẫn viên" 5 sao trên Google Maps

Điều khiến du khách ngạc nhiên và yêu mến Vàng chính là sự thông minh khi biết chỉ dẫn đúng đường đi. Vàng không bao giờ dẫn khách đi vào những con đường mòn nguy hiểm hay đường đất trơn trượt. Thay vào đó, Vàng luôn túc trực ở các ngã ba, ríu rít sủa hoặc vẫy đuôi ra hiệu để dẫn khách đi theo con đường có bậc thang đá an toàn hướng lên Mũi Điện.

Du khách thích thú, chơi đùa cùng "bạn chó Vàng" ở Mũi Điện ẢNH: HỮU TÚ

Chính vì sự thân thiện của "hướng dẫn viên" đặc biệt, chú chó Vàng đã được nhiều du khách đánh giá 5 sao và để lại nhiều lời khen trên Google Maps. Từ đó, Vàng được mạng xã hội chú ý nhiều hơn, thu hút nhiều du khách đến với Mũi Điện.

Khi du khách đến Mũi Điện dễ dàng bắt gặp hình ảnh Vàng đứng đợi và vẫy đuôi tại đường đi. Vàng thường đi trước làm "hoa tiêu" dẫn đường và cũng có lúc đứng lại để chờ du khách theo kịp.

Chú chó Vàng thân thiện khi du khách vuốt ve ẢNH: HỮU TÚ

Tài khoản Ân Đặng đánh giá: "Ban đầu đọc review, mình nghĩ chỉ là một chú chó ở trên núi của người dân nuôi. Nhưng "bạn chó Vàng" thật sự rất khôn và là người dẫn đường tận tình. 2 đứa chụp hình rất lâu nhưng bạn chó vẫn nằm đợi và nhìn".

"Chó Vàng dễ thương lắm mọi người ơi. Bé nó chu đáo lắm, dẫn đường đi từ đầu đến cuối luôn. Hôm đi một mình, em còn ngồi đợi rồi dẫn về nữa…", tài khoản Huỳnh Phát chia sẻ.