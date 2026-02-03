Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thịt chó 'hết thời?'

Chủ quán thịt chó xé biển, đóng cửa vĩnh viễn: Thu nhập giảm, đổi lại thanh thản

Dương Lan
Dương Lan
03/02/2026 12:45 GMT+7

Sau khi xé biển quán thịt chó và đóng cửa vĩnh viễn, cuộc sống và thu nhập của gia đình anh Cường ở Đồng Nai có nhiều đổi thay.

Tháng 11.2024 đoàn công tác của tổ chức Humane Society International (HSI) và cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai có mặt tại nhà anh Đào Văn Cường (41 tuổi), chủ quán thịt chó ở xã Trảng Bom, Đồng Nai. Thời điểm đó, anh Cường quyết định giao 16 con chó trong chuồng để đưa về trạm thú y Long Khánh và đóng cửa vĩnh viễn. Quyết định của anh được nhiều người ủng hộ, vậy hơn 1 năm sau, cuộc sống cũng như thu nhập của gia đình này như thế nào?

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Cường chia sẻ chưa bao giờ hối hận với quyết định nghỉ bán thịt chó để chuyển sang nghề khác. Sau khi dừng bán thịt chó, anh tiếp tục mở quán nhậu nhưng việc làm ăn không suôn sẻ, lượng khách thưa thớt nên vợ chồng buộc phải đóng cửa sau gần 1 năm.

Chủ quán thịt chó xé biển, đóng cửa vĩnh viễn: Cuộc sống, thu nhập giờ ra sao? - Ảnh 1.

Chủ quán thịt chó xé biển, nghỉ bán vĩnh viễn

ẢNH: DƯƠNG LAN

"Dù việc kinh doanh không thuận lợi, tôi chưa bao giờ lưu luyến. Khi đã quyết định nghỉ là dứt khoát, không luyến tiếc, dù biết rằng chuyển sang nghề khác sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn", anh Cường nói.

Khi còn kinh doanh thịt chó, hằng ngày anh dậy từ 4 giờ, tự tay làm hết mọi khâu từ sáng đến tối muộn. Mỗi ngày anh bán khoảng 4 - 5 con chó, thu nhập khoảng 20 - 30 triệu đồng/tháng, số tiền không phải nhỏ so với mặt bằng anh sinh sống. Do việc kinh doanh quán nhậu sau đó không thuận lợi nên hiện anh Cường bán rau thuê ở chợ với mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng, vợ anh ở nhà chăm con nhỏ và nội trợ.

Chủ quán thịt chó xé biển, đóng cửa vĩnh viễn: Cuộc sống, thu nhập giờ ra sao? - Ảnh 2.

Anh Cường từng kinh doanh thịt chó với thu nhập 20 - 30 triệu đồng/tháng

ẢNH: DƯƠNG LAN

"Tôi nhận ra công việc hiện tại có thể mang lại thu nhập ít hơn so với thời điểm kinh doanh thịt chó nhưng tôi thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn nhiều. Hiện kinh doanh mặt hàng nào cũng khó khăn nên tôi phải chấp nhận", người đàn ông chia sẻ.

Điều đặc biệt là từ khi nghỉ kinh doanh thịt chó, anh cũng không còn ăn món này. Anh không rõ vì sao mình lại quyết định như vậy, chỉ đơn giản là không còn thích nữa. Hiện tại những quán thịt chó gần khu vực anh sống cũng ít dần, không còn đông như 10 - 15 năm trước.

"Gia đình tôi cũng khuyên ngăn không nên giết mổ nữa, con người nên dành tình thương cho động vật. Nhiều khách quen khi biết tin tôi nghỉ bán liền ủng hộ, không hề trách trách móc. Đồng nghiệp cùng nghề bán thịt chó có khoảng 20 người, họ cũng nói nghỉ được là tốt", anh Cường từng chia sẻ.

Chị Đặng Thị Xuân Hương (39 tuổi), vợ anh Cường chia sẻ việc ngừng kinh doanh thịt chó là điều đáng mừng. Họ chấp nhận khi chuyển sang công việc khác thu nhập thấp hơn nhưng vợ chồng không còn vất vả, thức khuya dậy sớm và áy náy mỗi lần giết mổ chó.

