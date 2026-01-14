Chú chó 'chiếm sóng' khi nhảy cẫng ăn mừng bàn thắng của Đình Bắc đội U.23 Việt Nam

Theo nội dung đoạn clip, ngay khi cầu thủ Đình Bắc của đội tuyển U.23 Việt Nam tung cú sút chân trái quyết đoán làm tung lưới đội U.23 Ả Rập Xê Út tại giải U.23 châu Á năm nay, người chủ liền hò reo ăn mừng. Thấy chủ nhà hét lớn, từ trong nhà, chú chó liền chạy ra nhảy cẫng lên, vẫy đuôi liên hồi và hòa nhịp cùng chủ. Bàn thắng của Đình Bắc khiến chủ của con chó không giấu được cảm xúc, hò hét đầy phấn khích.

Khoảnh khắc chú chó ăn mừng cùng chủ sau bàn thắng của Đình Bắc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy năng lượng tích cực này nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều cư dân mạng hài hước cho rằng chú chó này "ăn mừng còn sung hơn cả chủ".

Tài khoản Nguyễn Thanh bình luận: "Không biết khán giả 4 chân kia có xem không mà chạy đến ăn mừng nhiệt tình thế". Bạn Ngọc Mai viết: "Chú chó đáng yêu thế, xem mà vui lây".

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Hà Đình Thi (42 tuổi, ở xã Hồi Xuân, Thanh Hóa) cho biết đây là con chó anh nuôi khoảng 1 năm nay, thường xuyên quấn quýt bên chủ. Bình thường chú chó này cũng bày tỏ tình cảm với anh, nhảy cẫng lên mừng rỡ khi anh về nhà.

Đoạn clip chú chó ăn mừng cùng chủ sau bàn thắng của Đình Bắc

"Tôi đặt tên cho chú chó là Cọc vì nhìn gương mặt nó có phần cọc cằn. Tuy vậy, trái với cái tên, Cọc lại rất hiền lành, chưa từng quấy phá hay cắn người. Gia đình tôi chỉ nuôi duy nhất chú chó này, sau khi tình cờ thấy người khác đăng bán trên mạng", anh Thi chia sẻ.

Khuôn mặt chú chó hơi cọc cằn nên được đặt tên là Cọc ẢNH: NVCC

Anh Thi cho biết, Cọc rất nghe lời chủ, chỉ cần ra hiệu là chú chó lập tức làm theo, từ nằm xuống đến ngồi ngay ngắn. Chú chó không thích bị xích lại nên khuôn mặt tỏ vẻ buồn rầu. Tuy nhiên, vì nhà ngay mặt đường nên anh Thi phải xích Cọc để đảm bảo an toàn.

"Tôi dự định sẽ nuôi Cọc lâu dài, không bán hay cho người khác. Trước đây, tôi cũng nuôi vài con khác nhưng hiện chỉ có Cọc gắn bó với tôi", anh Thi bày tỏ.