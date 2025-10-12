Chó, thỏ, chuột hamster... lần đầu tiên được vào sảnh trung tâm thương mại vui chơi

Siêu lễ hội thú cưng MallPetFest Premium Edition 2025 diễn ra từ ngày 10 - 12.10 tại sảnh trung tâm thương mại Estella Place, số 88 Song Hành, phường Bình Trưng, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ). Sự kiện kéo dài từ từ 9 giờ 30 đến 21 giờ 30 mỗi ngày với nhiều hoạt động như các cuộc thi thú cưng ăn nhanh, chạy nhanh, mặc đẹp, giao lưu cùng các chuyên gia...



Điểm đặc biệt của lễ hội lần này là hướng đến cộng đồng người nuôi thú cưng trong gia đình, thay vì người nuôi thú nhân giống chuyên nghiệp như trước đây. Vì thế, khách tham quan được trải nghiệm nhiều hoạt động gần gũi, bổ ích như workshop hướng dẫn kỹ thuật dắt chó đúng cách, xu hướng cắt tỉa lông chó, mèo mới nhất hay cách chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa các bệnh lây nhiễm từ thú cưng sang người...

Lần đầu tiên chó, mèo, thỏ... ở TP.HCM được vào sảnh trung tâm thương mại vui chơi tự do Ảnh: Phan Diệp

Lễ hội thú cưng không chỉ từng bước làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về việc chấp nhận chó, mèo... được xuất hiện tại những không gian công cộng như trung tâm thương mại. Đây còn là dịp để cộng đồng gây quỹ ủng hộ cho những đơn vị cứu trợ thú cưng trong nước thông qua việc bán hàng, vận động nhà tài trợ, trích lại từ phí đăng ký tham gia dự thi...

Họa sĩ Tạ Thanh Khuê (ở TP.HCM) cùng một số người bạn gây chú ý tại khu vực diễn ra sự kiện bởi những bức tranh và bưu thiếp vẽ hình thú cưng bằng màu nước. Nhiều khách hàng đến tham quan đã gửi hình thú cưng nhờ các họa sĩ vẽ lại để làm kỷ niệm. Với mỗi tấm bưu thiếp được vẽ ngay tại sự kiện, 35% lợi nhuận sẽ được trích gửi vào quỹ để tặng các trạm cứu hộ.

Hoạ sĩ Thanh Khuê tại gian hàng vẽ tranh để góp vào quỹ giúp đỡ các trạm cứu hộ chó, mèo Ảnh: Phan Diệp

"Chúng tôi thường có hoạt động bán tranh để gây quỹ ủng hộ các chương trình thiện nguyện. Là một người yêu động vật và mong muốn lan tỏa tinh thần này đến cộng đồng, tôi rất vui khi lần đầu tiên được tham gia vẽ tranh để giúp đỡ những bạn chó, mèo kém may mắn", họa sĩ Thanh Khuê nói.

Tại cuộc thi về thời trang, chú chó tên Bống ở trạm cứu hộ Nhà Xanh đi catwalk trên sân khấu bằng xe lăn thu hút sự chú ý của hàng trăm vị khách trong sảnh trung tâm thương mại tối 11.10. Chú chó được trạm cứu hộ trong tình trạng bị liệt 2 chân, bị bỏ rơi ngoài đường từ hơn 1 tháng trước. Giờ bé đã khỏe mạnh, có thể tự đi bằng xe lăn do Forever Wheelchair - trung tâm cứu hộ và phục hồi cho chó mèo khuyết tật tài trợ miễn phí.

Chị Vân Nga (trái), người may cột tóc, túi xách bán gây quỹ ủng hộ các trạm cứu hộ chó mèo và chị Ngân - trạm cứu hộ Nhà Xanh cùng chú chó Bống (phải) tại gian hàng Ảnh: Phan Diệp

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, sáng lập trạm cứu hộ Nhà Xanh ở xã Hóc Môn hơn 1 năm nay cưu mang 100 chú chó từng bị bỏ rơi chia sẻ: "Nhà Xanh may mắn được là 1 trong 4 đơn vị sẽ được quỹ InterPetFest hỗ trợ thông qua các hoạt động gây quỹ tại sự kiện. Chúng tôi đến đây với mong muốn lan tỏa tinh thần yêu thương động vật và việc nuôi thú cưng có trách nhiệm hơn".

Lễ hội hiện đã thu hút khoảng 4.000 người dẫn thú cưng đến tham quan, vui chơi. Trong ngày cuối của chuỗi sự kiện, hôm nay 12.10 có các hoạt động hấp dẫn như: workshop chụp ảnh thú cưng đẹp, cuộc thi chó chạy nhanh, giao lưu cùng đạo diễn làm phim về thú cưng.



Đặc biệt buổi tối từ 18 giờ đến 21 giờ 30 có cuộc thi cho các thú cưng nhóm thú gặm nhấm như thỏ, chuột hamster... và hỏi đáp nhanh về cách nuôi dưỡng, chăm sóc.

Tại lễ hội, thú cưng đến tham quan được chăm sóc móng miễn phí Ảnh: Phan Diệp

Bà Nhan Lieu, Trưởng ban tổ chức sự kiện cho biết: "Đây là cột mốc đầu tiên trong việc chào đón thú cưng, cụ thể là chó được tự do vui chơi tại sảnh của trung tâm thương mại. Hồi tháng 8, chúng tôi đã thuyết phục được một trung tâm thương mại ở phường Chánh Hưng cho phép dẫn thú cưng vào, tuy nhiên chỉ ở khuôn viên tầng 5 nơi diễn ra sự kiện. Lần này, thú cưng được tự do vui chơi, đi dạo ở tiền sảnh. Mong rằng trong tương lai, chó mèo sẽ được chấp nhận ở nhiều điểm công cộng hơn nữa".