Thời sự

Hỗn chiến trong quán nhậu, khách ngồi bàn bên 'dính đạn lạc' mù mắt

Huy Đạt
Huy Đạt
30/01/2026 18:07 GMT+7

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, 2 nhóm người lao vào hỗn chiến giữa quán, ném ly chén, chai bia loạn xạ khiến một khách ngồi bàn bên 'dính đạn lạc' mù mắt, tổn hại sức khỏe 56%.

Vụ việc xảy ra từ năm 2018, đến nay các bị can liên quan đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ngày 30.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can, để điều tra hành về vi gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ hỗn chiến trong quán nhậu.

Các bị can gồm: Trần Công Vương (41 tuổi), Trần Trung Tiến (42 tuổi), Nguyễn Bảo Ninh (41 tuổi, cùng trú P.Hội An, TP.Đà Nẵng) và Phạm Tấn Phú (32 tuổi), Phạm Tấn Lâm (44 tuổi), Châu Bảo Khánh (33 tuổi, cùng trú xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk).

Hỗn chiến trong quán nhậu khiến khách ngồi bàn bên 'dính đạn lạc' mù mắt - Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng

ẢNH: Đ.X

Theo kết quả điều tra, tối 24.12.2018, Phạm Tấn Phú cùng nhóm bạn tổ chức tiệc sinh nhật tại quán Nhị Trương ở P.Cẩm Châu, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam (nay là P.Hội An Đông, TP.Đà Nẵng).

Trong lúc ăn nhậu, nhóm của Phú gồm: Phạm Tấn Lâm và Châu Bảo Khánh phát sinh mâu thuẫn với nhóm Trần Công Vương, Nguyễn Bảo Ninh, Trần Trung Tiến và Lê Tấn Doãn ngồi ở bàn bên cạnh. Sau đó, 2 nhóm lao vào hỗn chiến, xô xát, sử dụng ly, chén, ghế, vỏ chai bia ném và đánh nhau, làm hư hỏng nhiều tài sản của quán, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại khu vực.

Đáng chú ý, trong lúc hỗn loạn, anh Đ.V.T (41 tuổi, trú P.Hội An Đông, TP.Đà Nẵng), là khách đang ngồi nhậu cùng bạn bè tại quán, đã bị ném trúng vào mắt bên phải, gây mù mắt, thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 56%.

Quá trình điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 2.4.2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hội An (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, do chưa xác định được bị can, ngày 2.8.2019 vụ án bị tạm đình chỉ điều tra.

Đến ngày 4.11.2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định phục hồi điều tra vụ án để tiếp tục làm rõ. Mới đây, cơ quan điều tra ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam đối với các bị can liên quan. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện KSND khu vực 10, TP.Đà Nẵng phê chuẩn.

Khám phá thêm chủ đề

hỗn chiến Hội An tỉnh Quảng Nam tỉnh Đắk Lắk khởi tố Mù mắt
