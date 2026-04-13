Bộ Dân tộc và Tôn giáo chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi 80 năm tuổi

Sáng 13.4, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đến TP.HCM thăm, tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu là người Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây. Điểm dừng chân của đoàn là chùa Candaransi - ngôi chùa Khmer hơn 80 năm tuổi nằm bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đoàn do Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà làm trưởng đoàn; cùng tham gia có ông Lò Quang Tú, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo; ông Phí Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

Về phía địa phương có ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM. Đón đoàn tại chùa là hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Candaransi.

Hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Candaransi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phát biểu tại buổi thăm, bà Nông Thị Hà nhấn mạnh Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ truyền thống thiêng liêng của đồng bào Khmer - không chỉ đánh dấu thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp; đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng, giữa đạo và đời, giữa cá nhân và xã hội. Chính những giá trị đó đã góp phần nuôi dưỡng sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc, củng cố nền tảng đại đoàn kết toàn dân.

Bày tỏ xúc động khi đến chúc tết tại chùa Candaransi - ngôi chùa đầu tiên của cộng đồng Khmer tại TP.HCM, Thứ trưởng Nông Thị Hà ghi nhận, đánh giá cao vai trò của chư tăng, chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer trong việc hướng dẫn đồng bào sống "tốt đời, đẹp đạo", lan tỏa các giá trị đạo đức, nhân văn của Phật giáo.

Nhân dịp tết cổ truyền, bà gửi lời chúc hòa thượng Danh Lung cùng quý chư tăng và đồng bào Khmer năm mới an lạc, hạnh phúc.

Hòa thượng Danh Lung cảm ơn sự quan tâm của đoàn lãnh đạo đến thăm, chúc tết ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáp từ, hòa thượng Danh Lung bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng chính quyền địa phương. Hòa thượng cho biết chùa Candaransi được xây dựng từ năm 1946, từng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hiện nay, chùa đang chăm lo, hỗ trợ khoảng 50 sinh viên đại học đến từ nhiều vùng miền; đồng thời mở rộng giúp đỡ sinh viên Lào, Campuchia nhằm tăng cường kết nối. Bên cạnh đó, chùa còn phối hợp UBND phường Xuân Hòa tổ chức lễ hội đua ghe ngo vào dịp lễ hội Óoc om bóc.

Cũng trong sáng nay, đoàn Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Xuân Hòa cũng đến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Hễ đến Tết Chôl Chnăm Thmây, người đến chùa Candaransi có khoảng 50% là người Khmer, còn lại là người Kinh, Chăm, Hoa và cả các tôn giáo bạn. Điều đó cho thấy chùa là nơi lan tỏa yêu thương, đoàn kết. Chư tăng được cử đi học nên không còn rào cản ngôn ngữ", hòa thượng Danh Lung chia sẻ.

Tặng quà đồng bào Khmer tiêu biểu

Sau khi chúc tết chư tăng, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà các tổ chức, cá nhân là người Khmer tiêu biểu, hộ nghèo và chức sắc cao cấp Phật giáo Nam tông Khmer.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà chức sắc cao cấp Phật giáo Nam tông Khmer cùng các cá nhân tiêu biểu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đợt này, có 44 cá nhân và 22 hộ khó khăn được tặng quà ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là dịp lễ quan trọng, thiêng liêng của đồng bào dân tộc Khmer, mang ý nghĩa mừng năm mới, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đời sống ấm no, hạnh phúc.

Đây là dịp lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới đến các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của quý vị trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.



Trước đó, đoàn công tác cũng đến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Pothiwong (phường Bảy Hiền, TP.HCM).